Megmutatta kerekedő pocakját Turi Xénia, így vigyáz az egészségére

Turi Xénia már rohamtempóban készül az anyaságra, amióta bejelentette hosszú eltűnése után, hogy terhes. Egy időben a leendő celeb anyuka sokat posztolt párjáról is, azonban a közönség megjegyezte, hogy manapság egyáltalán nem mutatja párját, sőt ő maga sem válaszol magánéleti kérdésekre. Persze ez érthető a rengeteg bántás után, amit el kellett viselnie az elmúlt időszakban. Most úgy tűnik Xéni még komolyabban veszi az egészségét és az életvitelét, ugyanis rendszeresen elkezdett tartalmat gyártani edzés közben. Így ügyel az egészségére az anyuka:

Turi Xénia várandósan is edz Fotó: Facebook

Így edz a várandós celeb

Xéni már a terhessége harmadik trimeszterében van, ami annyit jelent, hamarosan érkezik a baba. A párkereső realityműsorban megismert celebnő állítása szerint, a terhessége alatt eddig legfőképpen a teste alsó részére edzett csak. Most szorgosan mutatja a követőinek, hogyan követi edzéstervét, de persze vélhetően csak egészséges kereteken belül. A közönség egy része viszont, mint eddig is, most is betalálta a leendő kismamát, aki állításuk szerint még a hasára is filtert használ.

Turi Xénia pocakján felcsillan a filter

A kismama edzős videóján egyesek észrevették, hogy érdekes módon egyszer eltűnik a Xéni köldöke, majd a semmiből újra felbukkan. Persze egyből ráharaptak az utálkozók:

TikTok feldobta ezt a videót… Miért kell valami filter a hasára? Videó végén pedig normálisan látni a köldökét is

– osztotta meg ismeretlen posztoló, amire sokan reagáltak.

„Jó, ha már most szokja a gyerek, mert ő is filterezve lesz” – szúrt oda egy kommentelő, mire mások felkérdezték az anyukát.

„Nem értem miért kell mutogatni a terhes hasat” – szólt oda a leendő anyukának, azonban akadtak olyanok is, akik megvédték.

„Megvallva, független a f*szságaitól le a kalappal, hogy odafigyel magára és eljár edzeni! Bár én is így lettem volna” – osztotta meg vélhetően egy anyuka.