Sokkoló tragédia érte Mariah Carey-t: egy nap alatt elvesztette édesanyját és nővérét is

A Life.hu is beszámolt arról, hogy tragikus hírt osztott meg a világhírű énekesnő, Mariah Carey. Az All I want for Christmas előadója ugyanis a People magazinnak elárulta, kettős gyász érte: egy napon belül elvesztette szeretett édesanyját, Patriciát és lánytestvérét, Alisont is. Az énekesnő részleteket nem közölt arról, mi okozta szerettei halálát.

Egy napon belül vesztette el anyját és nővérét is / Fotó: Metropol

Összetört a szívem, mert a hétvégén elvesztettem édesanyámat. Ezt követően tragikusan a nővérem is elhunyt ugyanazon a napon. Hálásnak érzem magam, hogy az egész múlthetet anyával tölthettem, mielőtt az örök mezőkre távozott. Értékelem mindenki szeretetét és támogatását, tiszteletét a magánéletem iránt ezekben a felfoghatatlanul nehéz időkben

- közölte Mariah Carey szűkszavúan.

Lányához hasonlóan Patricia ugyanúgy zenei körökben mozgott, a Juilliardon tanult hangképzést, ott lett képzett operaénekesnő. Mariah kapcsolata azonban édesanyjával nem volt tökéletes a UNILAD szerint. Erről 2020-ban megjelent önéletrajzi könyvében beszélt:

Mint életem sok területe, így utam az édesanyámmal való kapcsolatomban is tele volt ellentmondásokkal és állandó vitákkal. Sosem volt csak fekete és fehér. Tele volt a szivárvány színeivel. Érzelemdús volt. A kapcsolatunk a büszkeség, fájdalom, szégyen, hála, féltékenység, csalódás és csodálat keverékéből állt. Egy nagyon bonyolult szeretet köt minket össze édesanyámmal.

Szavait végül ezzel zárta akkor: