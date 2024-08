"Tojáshéjakon lépkedünk" - Ördög Nóra kipakolt a hírnév árnyoldaláról

Újabb vendége érkezett Lékai-Kiss Ramónának a TV2 Titkok Ramónával című podcastjába. A sort még hónapokkal ezelőtt Tóth Gabi nyitotta, majd egyre több és több sztár jelent meg Rami műsorában, akik teljesen őszintén vallottak traumáikról, érzéseikről. Így tett most sokak kedvenc televíziós személyisége és műsorvezetője, Ördög Nóra is. A kétgyermekes családanya ugyanis kendőzetlenül mesélt arról, milyen is a hírnév árnyoldala.

Őszintén mesélt a hírnév árnyoldaláról. Fotó: Máté Krisztián

Ördög Nóra kiemelte, a legnehezebb az, hogy egyszerűen nem lehet csak úgy semmit sem mondani. Mindent meg kell fontolni, oda kell figyelni egyszerűen mindenre.

Mindenre nagyon ugranak az emberek és tojáshéjakon lépkedünk csomó helyzetben. És ha valami fárasztó az ismertségben, az ez. Nem is az, hogy látszódsz vagy megismernek, mert az a része tök hálás. Nekem ezzel egyáltalán nincs problémám. Ha lenne, akkor nem ezt csinálnám. Hanem az, hogy folyamatosan tojáshéjakon lépkedsz, hogy mit, hogyan fogalmazol, hogy tényleg ne bánts meg semmit és senkit, hogy ne legyen sértő, ne legyen félreérhető

- mesélt érzelmeiről a sztáranyuka hozzátéve, hogy ez az egész igazából a cancel culture, vagyis törléskultúra miatt van, ami igazából egy modern kiközösítési forma.