Megszakad a szív: Ilyen állapotban van a 6 éve elhunyt Székhelyi József sírja

„Azt vallom, hogy bár fizikailag nincs velünk, életünket, életemet meghatározza; arra kellett berendezkedni, hogy hogyan tudjuk folytatni az életünket nélküle; a fizikai hiányához kell és kellett szoktatnunk magunkat. Az életünket e szerint volt szükséges átrendezni, áthuzalozni, újragombolni. A temetőbe rendszeresen kijárok hozzá, persze, mert igénylem, hogy emellett a „fizikai közelség” is meglegyen köztünk. De ennél lényegesen többet jelent számomra egy, a gyerekeimmel átbirkózott délután vagy egy-egy hülyéskedés a Balatonban. Ilyenkor rendre azon kapom magam, hogy ugyanazt a magaméra emlékeztető derűt látom a gyerekeim arcán, ugyanazokat felhőtlen perceket töltöm velük (és kapom tőlük), mint amelyekben gyerekkoromban nekem volt részem Apuval. Ebben nincs és amíg én élek, nem is lesz már változás, és ez rendben is van” – jelentette ki a férfi 2023-ban.