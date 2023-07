Bébibumm 70 felett! Rockpapák, akik kispapák lettek

Ki mondta, hogy nem lehet egyszerre nagypapa, és apuka is a férfiember. Számos példát láthatunk erre a nagyvilágban éppúgy, mint itthon a magyar hírességek között. Íme, itt vannak a bevállalós veteránok, akik fittyet hánytak az évszámokra és nyugdíjaskorukban is bővítik a családot egy újszülöttel.

Bevállalós természetű, aki nyugdíjas korban adja a fejét a babavárásra. Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

De Niro hetedszerre is bevállalta

Nemrégiben bombaként robbant a hír, hogy a filmlegenda, Robert De Niro 79 évesen újra édesapa lett, ráadásul hetedszer. Nem ő az első és nem is az utolsó, aki idősen vállalt gyermeket és hihetetlenül élvezi az új feladatot, a Today Show-ban is megmutatta, mennyire.

Boldog vagyok! Jókat alszunk, igen, nem lehetetlen!

– mondta büszke mosollyal az arcán De Niro, az interjúban.

33 éves a legnagyobb, pár hetes a legkisebb

Május végén közölte a 83 éves sztár, Al Pacino, hogy újra apa lesz. Mindössze 29 éves párja, Noor Alfallah hamarosan szülni fog, már nyolc hónapos terhes. A baba azóta már vélhetően meg is született. A színész legendának egyébként már van három gyermeke, legidősebb lánya 33 éves, valamint egy

22 éves fiú-lány ikerpár büszke apukája is.

Fiatal kedvesének, aki egyébként korábban olyan, – szintén idős – hírességekkel randizott már, mint Mick Jagger és Clint Eastwood.

83 évesen újra apa lett a filmes legenda. Fotó: FRAZER HARRISON / AFP

Székhelyi József 65 évesen lett újra apuka

A Szegedi Nemzeti Színház egykori igazgatója, Székhelyi József 2012-ben 65 évesen lett ötödször is apuka. Harminc évvel fiatalabb felesége egy kislánnyal ajándékozta meg, aki a Sára nevet kapta. A színművész súlyos betegség után, végül 2018 augusztusában, 71 éves korában hunyt el.

Sára még emlékezni fog édesapjára, hatéves volt, amikor itt hagyta őt a színművész. Fotó: Soós Lajos / MTI

Kóbor János, "Mecky" és kislánya, Léna imádták egymást

Az Omega legendája Kóbor János, 63 évesen lett ismét édesapa, 2007-ben, amikor megszületett a kislánya, Léna. Kóbor-Deme Zsóka, az ikonikus frontember utolsó szerelmeként még megajándékozta férjét egy kislánnyal, aki nagyon örült, hogy végre lánya született. A gyermek imádta édesapját, aki szintén odavolt az egyetlen lányáért. Léna biztosan tudja, hogy a "papa" még most is figyeli őt odafentről. Van is mit néznie, hiszen a lányból sikeres előadóművész lett, nem egészen egy év alatt, az Omega Musicalben játszik, címszerepet.