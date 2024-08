Óriási az öröm Puskás-Dallos Bogi családjában: így ünnepeltek

Puskás-Dallos Bogi óriási örömhírrel lepte meg követőit, a kutyájuk, Mimó ugyanis a harmadik születésnapját ünnepelte.

Puskás-Dallos Bogi gyereke születése után ősszel közös musical-előadással készül férjével, Puskás-Dallos Petivel (Fotó: Markovics Gábor)

Zsúrt is rendeztek

A Puskás-Dallos család boldogsága határtalan, ugyanis házi kedvencük, Mimó kicsattanó formában van, és újabb szülinapi fordulóhoz érkezett. A kutyusnak zsúrt is rendeztek, amin két másik kutya is vendégek voltak: Leó és Ami. Ezt láthatóan nagyon élvezte a csapat. Bogi édesanyja is hozzászólt a bejegyzéshez, mint írja: „Sajnos Bari az idén nem tudott ott lenni.” Ezek alapján sejthető, hogy nem volt teljes a létszám, és ezek szerint nem is ez volt az első zsúr, amit Mimónak szerveztek. A képek önmagukért beszélnek, egyetlen nap alatt több mint hétezer kedvelést és rengeteg hozzászólást kapott. Érdekesség, hogy a kutyusnak egyébként saját Instagram-oldala van, „Mimó Kalandjai” címmel, amelynek több mint tizenegyezer követője van.

Puskás-Dallosék egyébként családtagként tekintenek kedvencükre, fontos számukra a természet, sokszor osztanak meg családi fotókat a mindennapjaikról, a nyaralásaikról és a kirándulásaikról.

Puskás-Dallos Bogi hamarosan visszatér

Puskás Peti és Dallos Bogi neve 2021-ben fonódott össze végleg, amikor összeházasodtak, ekkor mindketten felvették egymás vezetéknevét, és azóta a Puskás-Dallos nevet használják. 2023. szeptember 7-e óta pedig boldog szülők, Ábellel, fiukkal teljessé vált az életük. Bogi nemrég a Talk TV műsorában beszélt arról, hogy karrierje némileg háttérbe szorult a kicsi születése miatt, ami valamelyest nehéz neki, de egy cseppet sem bánja, hiszen minden pillanat megéri, első visszatérése a The Last Five Years lesz. A kétszemélyes musical-előadásban egy szétesőben lévő házasság nehézségeit mutatják majd be, ami kihívás számukra, hiszen a való életben nincs gond kettejük egységével.