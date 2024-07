Friss fotó: ekkorát nőtt Puskás Peti kisfia

Puskás Peti és Dallos Bogi neve 2021-ben fonódott össze végleg, amikor összeházasodtak, ekkor mindketten felvették egymás vezetéknevét és azóta a Puskás-Dallos nevet használják.

Puskás Peti és Dallos Bogi három éve házasok és nagyon boldogok együtt (Fotó: Markovics Gábor)

Ábelt óvják a kíváncsi tekintetek elől

A sztárpár első közös gyermeke, Ábel 2023. szeptember 7-én született meg, a szülők pedig rendkívül tudatosan figyelnek rá, hogy magánéletüket kimondottan óvják. Az énekes igyekszik azért rajongói kedvében járni és megosztani velük a fontosabb pillanatokat. Legfrissebb bejegyzésében több nyári állomását is közzétette, a képekről pedig árad a harmónia. A fotók alig 24 óra alatt több ezer kedvelést kaptak, volt olyan kommentelő, aki örömmel vette, hogy végre Ábel arca is jobban látszik egy kicsit: még némi hasonlóságot is felfedezni vélt Peti és kisfia között. A család láthatóan felhőtlenül boldog és a nyári programokba belefért vízparti fürdőzés, focimeccs és koncert is.

Közös projekttel térnek vissza Puskás-Dallos Bogiék

A Puskás-Dallos páros tavaly jelentette be, hogy közös projektre készülnek: a Karinthy Színházban a The Last Five Years című kétszemélyes musical előadásban egy szétesőben lévő házasság nehézségeit mutatják majd be, ami kihívás lesz, hiszen a való életben nincs gond kettejük egységével.

Puskás-Dallos Bogi nemrég egyébként épp arról beszélt a Talk TV műsorában, hogy karrierje némileg háttérbe szorult a kicsi születése miatt, ami valamelyest nehéz neki, de egy cseppet sem bánja, hiszen minden pillanat megéri. Első visszatérése ez a musical, a The Last Five Years lesz.

Előfordul, hogy ha pörgetem az Instagramot és nézem a kortársaim vagy más ismert emberek életét, akkor eszembe jut, hogy nekem is tevékenyebbnek kellene lennem vagy máshol kellene tartanom az életemben. De ránézek a gyerekemre, és úgy érzem, hogy nem is lehetnék boldogabb annál, mint amit most megélek. Ettől függetlenül ezt igenis ki kell mondani, hogy nekünk anyáknak ez sokszor nehéz.

– vallotta.