„Kevésbé tudok a zenére fókuszálni a baba mellett” – Így éli meg az anyaságot Puskás-Dallos Bogi

Előfordul, hogy ha pörgetem az Instagramot és nézem a kortársaim vagy más ismert emberek életét, akkor eszembe jut, hogy nekem is tevékenyebbnek kellene lennem vagy máshol kellene tartanom az életemben. De ránézek a gyerekemre, és úgy érzem, hogy nem is lehetnék boldogabb annál, mint amit most megélek. Ettől függetlenül ezt igenis ki kell mondani, hogy nekünk anyáknak ez sokszor nehéz