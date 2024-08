Ebben nincs otthon szava Palvin Barbara férjének

Álomházasságnak indult a gyönyörű szupermodell, Palvin Barbara és az amerikai színész, Dylan Sprouse kapcsolata. A páros már azóta tinikre jellemző könnyedséggel éli az életét, amióta csak kapcsolatuk nyilvánosságra került. Sőt, már a megismerkedésük is egy esetlen szerelmes komédiára hajazott.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse örök tinik – Fotó: TAMAS DOMBOVARI

Ennek ellenére nem lehet valaki a világ egyik legkeresettebb modellje, ha nem céltudatos. Barbi a tavalyi esküvő tekintetében is határozott volt, és elképesztően építi a karrierjét is, így lehet több világmárka nagykövete is. Az egyik legnagyobb olasz divatház képviseletében jelent meg egy divatbemutatón, ahol házasságába is engedett egy pici bepillantást.

A US Weekly újságírója ugyanis a divattól kicsit elrugaszkodva arra volt kíváncsi, Palvin Barbara férje beleszól-e abba, mit viseljen a modell a hétköznapokban. Mint kiderült, nem szokása, de ha megpróbálná…

Akkor sem hallgatnék rá

– hangzott a válasz.

Palvin Barbara és a stílusos lezserség

Dylan Sprouse nem volt jelen az eseményen, így nem derült ki, ő mit szól ehhez, de valószínűleg nem is akarja megszabni, mit viseljen párja. Barbitól amúgy sem áll távol a lezserség, rendszeresen mutatkozik bő pulcsiban, vagy éppen átlátszó fesztivál-esőkabátban.

Van azonban két eleme a szettjeinek, amiben nem alkuszik, laza cuccok ide, vagy oda.

Mindig túlméretes kabátokat, vagy blézert hordok. A cipőkre és a táskákra viszont mindennél jobban odafigyelek!

Egyetlen hely van – New York-i lakásuk falain kívül –, ahol nem ezeken a darabokon van a fókusz: ez az Instagram. Itt a legismertebb magyar modell rendszerint alig némi textillel (táska és cipő nélkül) pózol, mindenki nagy örömére.