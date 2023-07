Újabb fotók érkeztek Palvin Barbi esküvőjéről

Palvin Barbara divatmodell a legnagyobb titokban ment férjhez szombaton Magyarországon. A házasságkötésre ideutazott az újdonsült férj, Dylan Sprouse családja is.

Fotó: Northfoto

Barbi korábban azt mondta, saját szülei miatt tartja az esküvőt hazájában, holott egyébként színész párjával New Yorkban élnek.

Kizárt dolog, hogy ne Magyarországon legyen az esküvő, a szüleim megölnének

– nyilatkozta viccesen a VMagazine-nak.

Így esett a választás a magyarországi családi birtokra, ahol zárt körben tartották meg a ceremóniát. Emiatt eddig képek sem igen szivárogtak ki a nagy eseményről. Most viszont a TikTokra felkerült egy-két fotó, amit most te is megnézhetsz.