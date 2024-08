"Nem tudtam kiélvezni" - Sydney van den Bosch az élete fordulatairól vallott - Videó!

A TV2 sztárja, Sydney van den Bosch elég gyakran tesz közzé olyan tartalmat, amit irigykedve néznek a követői, legutóbb például a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíjra látogatott ki, ahol még Daniel Ricciardóval is csinált közös képet.

Fotó: TV2

A Szerencselány rajongói most újabb programját figyelhetik sóvárogva, ugyanis a hajós vizsgáját követően most vízre szállt. A műsorvezető arról is vallott, hogy sajnos nem tudta kiélvezni azt, hogy vezethet hajót, de ezt most bepótolta, nem is akárhogyan. Folyt a pezsgő a gyönyörű hajón, ami csak úgy szelte a Balaton habjait.

Tavaly nyáron azt hittem még, hogy 2024 nyarát vízen fogom tölteni. Nos az élet ezt sokszorosan felül írta, így nem tudtam kiélvezni a sikeres hajós vizsgám, most is utasnak érkeztem a vitorlásra pár nappal később pedig egy elektromos hajót próbáltam ki és még mindig csak azt tudom mondani, ha szeretnétek kikapcsolni, kiszakadni a hétköznapokból, megtapasztalni egy egészen más “életet” vágjatok bele. A legjobb döntésem volt nem csak megtanulni a habokat szelni de minden csomó megkötése is fantasztikus emlék

- írta Sydney a videóhoz.