Mit keres Hegyes Berci ölében Sydney van den Bosch? – Videóval

Pörgős rész következik: a Szerencsekerék sztárvendége mindenkit megmozgat. Hegyes Berci a Dancing with the Stars mind a négy évadában feltűnt már, ráadásul kétszer a dobogó felső fokára táncolta magát, nem csoda, ha ezúttal sem bír egy helyben állni.

Hegyes Berci korábban sosem nyert, most mégis szerencsét próbál a Szerencsekerékben (Fotó: TV2)

Hegyes Berci ölbe kapta Sydney van den Bosch-t

„Több TV2-es műsorban szerepeltem már az elmúlt években. A Dancing mellett az Ázsia Expresszben, Zsákbamacskában, Ütős Ötösben… Ideje volt már a Szerencsekereket is kipróbálni” – viccelődött Berci a Metropolnak nyilatkozva. „Nagyon kedves volt velem Kasza Tibi és Sydney is” – tette hozzá Berci, aki meg is táncoltatja a szókitaláló műsor házigazdáját és szerencselányát.

Hegyes Berci nemcsak megtáncoltatja, de ölbe is kapja a Szerencselány Sydney van den Bosch-t, és Kasza Tibi sem marad ki (Fotó: TV2)

A Metropolnak Berci elismerte:

Bizakodva vállalkoztam a műsorra, ugyanis korábban még sohasem nyertem pénzt, semmilyen formában. Időnként veszek egy lottószelvényt, vagy lekaparok egy sorsjegyet, de semmi

– árulta el, majd kitért rá, hogy szerencsekabalája azért akad.

„Volt egy szerencse-alsónadrágom” – ismerte el nevetve a táncos. „Gyerekkoromban, miután először nyertem magyar bajnokságot, kimosás után ráírtam az alsómra alkoholos filccel, hogy M. B., azaz magyar bajnok, és utána kabalából azt viseltem a következő versenyeken, és bejött.” Hogy a Szerencsekerék műsorában mellé áll-e a szerencse, az július 12-én, péntek este kiderül!

Az elmúlt hetekben felmerült a pletyka, miszerint Berci és a Dancing with the Stars-ban megismert fodrász kedvese között talán nincsen minden rendben. A Szerencsekerék kapcsán adott volt, hogy megkérdezzük Bercit, igaz-e rá, hogy akinek nincs szerencséje a játékban, annak szerencséje van a szerelemben… A táncos erre csak annyit felelt, hogy az ilyen jellegű kérdésekre nem szeretne válaszolni.