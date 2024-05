Elhagyja az országot Sydney van den Bosch, ez az úti cél

Nagyobb kihagyás után tért vissza közösségi oldalára Sydney van den Bosch, aki egyből egy nagy bejelentést is tett: elutazik a családjával külföldre.

Fotó: Nagy Zoltán

A Szerencselány legutóbb egy szexi, bikinis felvétellel köszöntötte rajongóit az Instagram-oldalán, a bejegyzésben pedig azt is elárulta, mi volt az oka az online távollétnek. "Nem tűntem ám el, csak várom, hogy végre nyár legyen…" -írta.

Most, hogy berobbant a nyár, Sydney már azt is tudja, hogy milyen irányba indul el nyaralni, de az is érdekelte, hogy a követői milyen üdülést terveznek. Ő személy szerint Spanyolországba utazik a családjával hamarosan.

