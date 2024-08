Kiderült Katalin hercegné meg fog-e jelenni a 2024-es párizsi olimpián

Katalin hercegné rákbetegségének híre idén év elején járta körbe a sajtót, azóta a világ egy emberként szurkol neki a teljes gyógyulásért. A kemoterápia nagyon sok erejét elvette és ahogyan azt a palota kommunikálta is, a hercegné visszavonult nyilvános szerepléseitől, hogy a gyógyulásra és családjára koncentrálhasson a nehéz időkben.

Katalin hercegné betegsége óta csak két nyilvános eseményen jelent meg, az egyik a wimbledoni tenisztorna döntője volt (Fotó: Rob Newell - CameraSport / Getty Images)

Bármikor felbukkanhat Párizsban

Katalin hercegnét fél évig nem láthattunk nyilvános eseményen, majd először júniusban, a III. Károly királyt ünneplő parádén, a Trooping the Colour-on tűnt fel először. Néhány héttel ezelőtt a wimbledoni tenisztorna döntőjén jelent meg, ahol hatalmas ováció fogadta. Mint ismeretes, Katalin rajong a sportokért, ezért nem kizárt, hogy az olimpiai játékokból is szeretne megnézni néhányat. Az expressz brit híroldal információi szerint a hercegné szeretné jól érezni magát és egyre több eseményen részt venni. A Kensington-palota egyelőre nem adott ki hivatalos információt, hogy mikor térhet vissza királyi feladataihoz, mivel Katalin júniusban úgy nyilatkozott, hogy vannak jobb és nehezebb napjai a kezelés során.

Egy bennfentes most elárulta, hogy Katalin ügyében még nem született döntés, hogy részt vehet-e a párizsi olimpiai játékokon, mivel ez az egészségi állapotától függ és orvosain múlik, hogy zöld utat adnak-e neki. A wimbledoni teniszdöntőn ugyanez volt a protkoll egyébként: a hercegné érkezése utolsó pillanatban dőlt csak el.

Katalin hercegné nagy sportrajongó (Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Kedves emlék fűzi az olimpiához

Katalin hercegné 2012-ben is részt vett az olimpiai játékokon nézőként, amelyet abban az évben éppen Londonban rendeztek meg. Akkor már Vilmos herceg felesége volt, és szurkolás közben készült róluk egy ikonikus fotó is. Ebben az évben együtt szurkoltak a tenisz, úszás, atlétika és torna számokon is. Vilmos herceg vélhetően jövő héten utazik Franciaországba és valószínűleg két idősebb gyermekük, György herceg és Sarolta hercegnő is vele tart majd.