Kiderült: Katalin hercegné ilyen beceneveken szólítja gyerekeit

Katalin hercegné az elmúlt hónapokban a nyilvánosságtól elzárva töltötte napjait, hiszen év elején kiderült rákbetegsége miatt hivatalos feladatait lemondta. A palota keveset, de valamennyit azért kommunikált a hercegné állapotáról, hiszen az egész világ egy emberként aggódik érte. A hercegi pár próbálta megértetni három gyönyörű gyerekükkel, hogy ez most nehéz időszak, de Katalin a legjobb kezekben van, így vélhetően meg fog gyógyulni. Addig pedig próbálnak lehetőségeikhez mérten sok időt együtt tölteni, békében és harmóniában.

Katalin hercegné gondoskodó édesanyaként rendkívül szoros viszonyban van a gyerekeivel (Fotó: Jonathan Brady / MTI)

Mindenkinek van beceneve a családban

A közelmúltban fény derült egy bensőséges családi titokra, amely szerint Katalin mindenkit egy aranyos becenéven szólít otthon. Tavaly például egy rendezvényen sokan hallották, amikor a kis Lajos herceget „Lou Bug”-nak, vagyis „Lou Bogárkának” szólította, később pedig „Babuskának” is nevezte őt. Sarolta hercegnőt szokatlan, kimondottan elbűvölően „Minyonnak” becézik. Ennek a francia eredetű szócskának egyébként kicsi, édes, finom, aranyos a jelentése, vélhetően a szülők is ebben a kontextusban használják a hercegnőre. Úgy tudni, ezt a nevet Vilmos herceg aggatta lányára, ami szívhez szóló gesztus egy édesapától. Katalin hercegné „Lottinak” szólítja kislányát, ami a Charlotte, vagyis a Sarolta egyszerű, klasszikus becézése.

Katalin hercegnének és Vilmos hercegnek is voltak beceneveik korábban (Fotó: PA / Northfoto)

Extrém becenevek a családban

A Mirror brit oldal egyik friss cikke szerint Vilmosnak is volt beceneve, amit édesanyja, a néhai Diana hercegné adott neki, méghozzá azt, hogy „Vombat”. A vombat egyébként egy ausztráliai erszényes emlős állat, hasonlít egy kismackóra, vélhetően Diana is ennek alapján aggatta fiára. Vilmos egy 2007-es interjújában még említést is tett róla, hogy egyszer, amikor a távoli kontinensen jártak körülbelül kétéves korában, találkoztak vombattal, innen jött az elnevezés. A legmegdöbbentőbb pedig az, ahogyan Vilmos herceg szólította a néhai Erzsébet királynőt. Kicsi korában ugyanis egyszer megbotlott és hasra esett, segítségkérés gyanánt pedig „Gary”-t kiáltott. Ennek oka az volt, hogy akkor még nem tudta kimondani rendesen azt, hogy „Granny”, vagyis, hogy Nagyi, ami azért is mókás, mert a Gary viszont férfinév. Szerencsére Erzsébet királyné tudta, hogy a kis herceg rá gondolt, így nem vette zokon a dolgot.