Súlyos betegségben szenved a mulatós énekesnő – „Kettő hónap alatt fogytam 17 kilót...”

Sokkoló betegséggel küzd a Zenebutik sztárja, Szűcs-Tóth Katica. A krónikus bartonellózist nagyon nehéz diagnosztizálni, pedig hazánkban is rengeteg embert érint. Az énekesnő rémisztő kálvárián ment keresztül, és a neheze még csak most jön. Katica úgy döntött, sorstársai érdekében nyilvánosság elé áll a hátborzongató diagnózissal. Az első furcsa tünetek feltűnése után idegőrlő hetek, hónapok teltek el, míg kiderült, mi is áll a háttérben.

Az énekesnő élete teljesen megváltozott Fotó: Katica

„Krónikus bartonellózis – mondta ki a betegség nevét Katica, aminek létezéséről néhány héttel ezelőtt még csak nem is tudott. – Vagyunk egy páran Magyarországon, aki küzd ezzel. Nálam január közepén kezdődtek a tünetek, igazából behatárolni nem lehetett, nincsenek tipikus tünetei ennek a betegségnek, illetve nagyon szerteágazó tünetei vannak: idegrendszeri, emésztőrendszeri, mozgásszervi, tényleg nagyon-nagyon sok területet érint a testben, ezért nagyon nehéz diagnosztizálni. Nekem szerencsém volt, mert sikerült egy olyan közegbe kerülnöm, ahol felfigyeltek a tüneteimre, és felvetődött, hogy a bartonelláról lehet szó. De ezt megelőzte rengeteg orvosi vizsgálat, de nem találták a problémát: tökéletes vérképek, tökéletes képalkotó diagnosztikák, csak azt érezte az ember, hogy napról napra épül lefelé” – sorolta a ma reggeli Mokkában az énekesnő, aki hónapokig orvoshoz járt, sokáig nem tudták, mi a probléma.

Egy ideig a színpadot is hanyagolnia kellett a Zenebutik sztárjának Fotó: Katica

Már egy műtéten is átesett Katica

„Még nagyon gyerekcipőben jár ennek a betegségnek egyáltalán a felismerése, a kezelése. Én például kettő hónap alatt fogytam 17 kilót. Volt egy műtétem, ahol a gyulladást lehúzták a szervezetemben, mert ez a betegség egy hatalmas gyulladást produkál az egész testben úgy, hogy ezt a vérkép nem mutatja ki. Miután ez a műtét megtörtént, azóta nekem elkezdett javulni az állapotom, de a kezelés még nem kezdődött meg, hiszen az is egy külön tortúra, de ősszel muszáj leszek elkezdeni” – nyilatkozta Katica, akinek a betegségét a bartonella baktérium idézi elő, ami a felnőttek 95 százalékában jelen van, de az immunrendszer alapvetően tudja kezelni. A baj akkor van, ha az immunrendszer nagyon legyengül, vagy „elterelődik a figyelme”. A tünetek hasonlítanak a Lyme-kórra, gyakran együtt is járnak vele.