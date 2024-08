Gyászol a rapper: Hadas Alfréd családtagot vesztett el

Hadas Alfréd nemrég tette közzé az Instagramon szívfájdalmát, miszerint újra gyászol. A Sztárban Sztár leszek! második évadának döntős rappere szeretett háziállatát vesztette el, ami nagyon különleges helyet foglalt el az életében, ugyanis közel dupla annyi idős volt, mint maga az előadóművész. Alfrédot nagyon megviselte a tragédia.

Hadas Alfréd elvesztette a szeretett házi kedvencét - Fotó: Cselényi Lévi

Nagyon megviselt, hogy elvesztettem a teknősbékámat, mert nagyon közel állt a szívemhez több dolog miatt is. Betegségben hunyt el

– kezdte a Metropolnak Alfréd, akinek az egész életét az első naptól kezdve végig követte a teknős.

„Hamburgernek hívtam, mert akkora volt, mint egy szép nagy hambi. Görög teknős volt és már közel 40 éve velünk utazott ebben a világban. Egy valódi családtag volt” – mondta a rapper megtörten, aki megosztotta velünk, hogy eredetileg a 2021-es tehetségkutató műsor idejében elvesztett édesapjáé volt a házi kedvenc.

A rapper édesapjától örökölte teknősbékáját Fotó: Hadas Alfréd

Örökölt lélek

Csak úgy, mint mindenki élete, Alfréd életútja is tragédiákkal tarkított. Év elején számolt be édesapja elvesztéséről a zenész, aki még a húszas éveiben tett szert Hamburgerre.

„Először apáé volt, tőle örököltem meg, amikor elment erről a világról. Azt éreztem, hogy a teki még egy utolsó kapcsolódási pont apával, ami fizikálisan fogható, hiszen ő végig kísérte majdnem az élete nagy részét” – jegyezte meg a rapper, aki bízik még a viszontlátásban.

Tudom, hogy már ketten vannak ott fent az összes eddigi háziállatunkkal és bízom benne, hogy egyszer én is láthatom őket még

– osztotta meg velünk Alfréd, sőt egy új ambíciójába is beavatott minket.

Hadas Alfréd a tragédia miatt családi hagyományt talált ki Fotó: Hadas Alfréd

Hadas Alfréd továbbviszi a hagyományt

A rapper komoly elhatározásra jutott a jövővel, sőt a családi hagyományaival kapcsolatban is. Meghatározó jelkép lesz a teknősbéka az életében:

„Elhatároztam, szerzek egy kis teknőst és hagyományt csinálok ebből. Majd a gyerekem is meg fogja tőlem örökölni és remélhetőleg őt is sokáig fogja kísérni az új teknős, ami valószínűleg engem is túl fog élni, mint Hambi apát” – mondta Alfi.