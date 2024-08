Ettől mindenki leizzadt: Köllő Babett rózsaszín bikiniben villantotta meg bomba alakját

Elképesztő formában van Köllő Babett, és nem is fél megmutatni! A színésznő nem csinál titkot abból, hogy sokat tesz a külsejéért: korábban úgy nyilatkozott, nála a „beach body” nemcsak télen készül, hanem már évek óta. Ennek meg is van az eredménye, így most, amikor még javában tart a bikiniszezon, bátran oszthat meg magáról szexi, fürdőruhás felvételeket a közösségi oldalán, a követői legnagyobb örömére.

Bikinis fotóval őrjített meg mindenkit Köllő Babett / Fotó: Szabolcs László

Irány a part!

– jelentette ki Instagram-posztjában legfrissebb, rózsaszín bikinis fotója mellett Babett, a rajongói pedig nem győzték dicsérni a kommentszekcióban a remek formában lévő színésznőt.

De jó milf!

– jegyezte meg ámulattal az egyik kommentelő.

No erről beszélek, hogy ez a csaj bombázó

– helyeseltek egy másik hozzászólásban is.

Egyszerűen gyönyörű!

– szögezte le egy újabb rajongó.