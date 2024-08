Döntöttek Agárdi Szilviék: mégis megtartják a picit

Friss videóval jelentkezett közösségi oldalán Agárdi Szilvi. A varázslatosan szép hangú vak énekesnő tavaly óta lótulajdonos, idén április 14-én pedig férjével. Czerődi Gergellyel közösen jelentette be, hogy Pufi nevű lovának kiscsikója született. Most újabb hírrel szolgált Szilvi.

Döntöttek Agárdi Szilviék: mégis megtartják (Fotó: Fotó: Mediaworks archivum)

„Az utóbbi időszakban többször is kérdeztétek. hogy mi újság van pici Pollyval, Pufinak a kiscsikójával. Jelentem: minden rendben van vele! Napról napra egyre szebb és aranyosabb lesz. Nagyon sokat tanul. Mindig jön velünk ki terepre és iszonyatosan érdeklődő az új dolgok iránt.”

– árulta el Instagram-oldalán Agárdi Szilvi. Majd így folytatta a vak énekesnő:

„Nagyon tetszik benne az, hogy iszonyatosan nyugodt és mindent megenged. Ja, és egyébként a szemei kékek maradnak. Mindenki kiszúrja, és nagyon nagyon szeretjük benne azt, hogy ilyen kedves. Eredetileg úgy volt, hogy majd ha választási korba ér, akkor eladjuk, de annyira megszerettük, hogy nincs szívünk... A mamival, Pufival is minden rendben van, és őt is napról napra egyre jobban szeretjük”

– zárta szavait az énekesnő.

Agárdi Szilvi Instagram-oldalának üzenőfalára egymás után érkeznek a kedves, dicsérő hozzászólások.

„De édesek vagytok!”

„Nagyon kedvesek vagytok.”

„Helyesek vagytok!”

„Mennyire édes!”

– írják a lelkes a rajongók.

Agárdi Szilvi és lova, Pufika kiscsikójának, pici Pollynak a friss videóját ITT tudod megtekinteni.