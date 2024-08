Bay Éva különleges ajándékot kapott

Vendégeim is vannak, nem is akárkik! A gyermekkori barátnőm látogatott meg, Jolanda a férjével. Közel ötven éve nem láttuk egymást személyesen! Utoljára 14 évesen találkoztunk. Fantasztikus érzés, amikor a múltból előlép egy fontos személy, és minden régi emlék felelevenedik, és ugyanott folytattuk a beszélgetést, ahol annak idején abba hagytuk. Meg is könnyeztük mindketten. Ez az egyik legboldogabb születésnapom.