Balázs Klári elmondta, mikor terveznek visszavonulni Korda Györggyel

Balázs Klári elmondta, hogy fogalma sincs arról, milyen meglepetések várják még a mai napon, de már rögtön a reggeli interjúja is meglepetés volt számára a Mokka mai adásában. Az egészet a menedzsmentje szervezte számára születésnapja alkalmából, és bár az interjúról nem tudott, remek hangulatú beszélgetés kerekedett belőle.

Balázs Klári csak a színpadon szereti, ha ünneplik (Fotó: Löffler Péter)

Korda György mindig meglepi valamivel

Az ikonikus énekesnő abban is biztos, hogy valamivel készül számára Korda György, hiszen soha nem felejti el sem a születésnapját, sem pedig a házassági évfordulójukat. Mindig kedveskedik neki valamivel, sőt, Gyurinak szokásos köszöntése is van.

„Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Gyuri ma mivel lep meg. Reggel még durmolt, és azt mondta, ügyes legyél Klárikám, és már megfordult a másik oldalára, úgyhogy nem tudom. De olyan vihar előtti csend van. Megmondom őszintén, hogy nagy csokor vörös rózsa szokott érkezni, mindig annyi szál, ahány éves vagyok. Mondtam, hogy erről szokjál le, mert egyre több kell és elég tetemes összeg ma egy hatalmas csokor rózsa.”

Gyuri bácsi minden születésnapjára készül valamivel Klárikának (Fotó: Flajsz Peter)

Balázs Klári élményeket szeretne

Klárika azt is megosztotta, hogy mi volt az eddigi legnagyobb meglepetés, amit férjétől kapott. Gyurinak még egy trükköt is be kellett vetnie, hogy meg tudja valósítani elképzelését. Elmesélte azt is, hogy mire vágyik legjobban – természetesen a pihenés mellett.

„Soha nem jártam még Milánóban. Ő már volt időszámításunk előtt, tehát amikor még nem voltunk együtt. Azt mondta forgatás lesz a reptéren, csak reklámszöveget felmondunk, de hozzál sminkcuccot magaddal, mert lehet, hogy nem lesz sminkes. Ja hát az mindig nálam van, nem érdekes. Kint a reptéren tudtam meg, hogy Milánóba repülünk és ez volt egy nagyon maradandó születésnapi ajándék. De volt több is, amikor komolyabb ajándékot kaptam."

De tulajdonképpen tényleg azt mondom, hogy ami nekem kell, mindenem van. Azt hiszem, hogy én sokkal jobban szeretek egy élményt kapni. Például egy ilyen utazás nagyon jól esett.

Nem szeret a figyelem középpontjában lenni

A művésznő elmondása szerint nem tartozik azok közé, akik szeretik, ha róluk szól a nap. Sőt, kifejezetten rosszul tűri, ha megadják a módját az ő ünneplésének. Jelenleg is számít arra, hogy Gyuri egy vacsorával kedveskedik neki, azonban fél attól, hogy barátokat is hív. De maga sem érti, miért lehet ez a fajta ellenérzése.