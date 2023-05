Korda György: A Reptér beemelt az örökkévalóságba

Ahogy Balázs Klári ígérte, szó szerint kirúgták a Budapest Park oldalát csütörtök este, ahol 12 ezer tomboló rajongó előtt adtak koncertet Korda Györggyel. Egészen hihetetlen élmény volt azt látni, ahogy a bulizni vágyók már órákkal a kapunyitás előtt gyülekezni kezdtek Európa legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyének kapujában. Az estét Dj. Dominique nyitotta meg, aki egy teljes órán át izzította a tömeget, vagyis megalapozta a hangulatot a jobbnál jobb hazai és külföldi slágerekkel.

Korda György és Balázs Klári telt házas koncertje – Fotó: Bors

Őt Csonka András, Dallos-Puskás Bogi, Puskás-Dallos Péter, Csordás Tibi és Schoblocher Barbara követte, akik a maguk képére formálva adták elő Korda György és Balázs klári slágereit. A sztárvendégek épp sötétedéskor adták át a terepet az este főszereplőinek, akiket – mondanunk sem kell – hatalmas ováció fogadott. A házaspár nevét pecekig skandálta a tömeg.

A Puskás-Dallos házaspár először duettezett – Fotó: Végh István

Meglepetés a színpadon

Az est fénypontja kétségtelenül az a pillanat volt, amikor Korda György felkonferálta a másodvirágzását élő Reptér című slágert: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hivatalos himnuszát egy emberként énekelte a tömeg. A dal végén azonban úgy tűnt, mintha valami nem stimmelne: Balázs Klári ugyanis gyanús készülődésre lett figyelmes a háttérben. Ekkor történt meg az, amire senki sem számított: egy hang bejelentette, hogy idén Korda György és Balázs Klári kapta a Fonogram életműdíját.

„43 közös évünket ismerték el”

Korda György olyannyira meghatódott az elismeréstől, hogy még egy nappal később is az események hatása alatt volt, amikor a Ripostnak mesélt a koncertről és a díjról.

„Fogalmunk sem volt arról, hogy mire készülnek. Klárika vette észre, hogy valami mocorgás van a színpad mögött, de azt hittük, hogy valami fennakadás van, hiszen a zenészek nem kezdték el játszani a következő dalt. Amikor bemondták, hogy életműdíjat kaptunk, el is tört nálam a mécses, amiért mindenkitől elnézést kérek. Legyenek kedvesek betudni a koromnak” – kezdte Gyuri bácsi, akinek külön öröm, hogy a díjat ketten kapták.

Külön boldogság számunkra, hogy ketten kaptuk a díjat, hiszen ezzel a negyvenhárom közös évünket ismerték el

– tette hozzá Korda György, majd felidézte, milyen érzések munkáltak benne és Balázs Kláriban a koncert alatt és után.

Korda György alig akarta elhinni, hogy életműdíjat kapott – Fotó: Végh István

„A Reptér az, ami megőriz engem a jövő generációinak!”

„Szó szerint végig lebegtünk a koncert alatt. Olyan volt, mint amikor egy csillagfényes estén, kettecskén pezsgőzünk a házunk kertjében és jön az a finom, mámoros érzés. Hajnal négykor tudtunk csak elaludni, mert addig nem hagyott minket el az eufória, amit a közönségtől kaptunk. Tulajdonképpen az élmény még feldolgozásra vár és szerintem napokig is eltart, mire rendezni tudjuk a sorainkat” – magyarázta lelkesen Korda György, aki kitért a Reptér sikerére is. „Sokat gondolkodtam, mit is jelent számomra a Reptér felfoghatatlan sikere és a koncert alatt végül rá is jöttem. Azzal, hogy a magyar reptér a himnuszává tette, beemelt engem-minket az örökkévalóságba.