Aurelio fizikai munkát vállal szeptembertől?

Aurelio szabadulása óta aktívabban van jelen a közösségi-oldalakon, mint korábban. Ez persze együtt jár azzal, hogy sokan beszólnak neki. A minap is egy ilyennek lehettünk tanúi, ugyanis az egykori villalakó, aki megjárta a börtönt egy beszólást kaphatott arra, hogy kondizik.

Aurelio szóváltásba keveredhetett rajongókkal? (Fotó: MG)

Ezt a videót a dolgozó embereknek küldöm!

– kezdte videójában az egykori villalakó, akit betalálhatták az interneten olyan emberek, akik épp nem kondiban lehetnek, hanem munkában vannak.

„Figyelj, ne recsegjél, mert én a konditeremben vagyok, mert megmondom neked a frankót, hogy kétkezi munkával, tapasztalatból mondom, hogy százszor jobban lehet kinézni, mint egy óra konditerem után” – mondja Aurelio az Instagramon.

Aurleio fizikai munkát vállal szeptembertől? (Fotó: MG)

Aurelio összeszólalkozott egy rajongóval?

A celeb ezután a maga szokásos stílusában kezdte el megmagyarázni, hogy végülis szerinte jó a fizikai munka.

„Szóval ne búslakodj, mert te kint dolgozol a melegben, mert két dolog is nagyon jó abban. Az, hogy nagyon barna leszel, a másik meg, hogy nagyon erős is. Azzal együtt jár az is, hogy jól fogsz kinézni” – szögezte le a netes sztár, aki szeptemberben lehet, beáll kicsit melózni.

Lehet szeptemberben keresek valami kétkezi munkát. Attól jobban néznék ki, mint a teremtől, pedig most sem panaszkodom

– zárta Aurelio.