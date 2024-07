Lehullt a lepel: hiába rejtegették, kiderült a sztárpár nagy titka

Pár napja mutatták be világszerte a mozikban a Deadpool & Rozsomák című szuperhősös filmet Ryan Reynolds és Hugh Jackman főszereplésével. Az alkotás hatalmas siker lett, elképesztően sok pénzt hozott és nemcsak a közönség, hanem a kritikusok is imádták – így most ismét a reflektorfénybe került Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds és Blake Lively Fotó: AFP

Ryan Reynolds 2012-ben házasodott össze a feleségével, Blake Lively-val, akivel a Zöld Lámpás című film forgatásán ismerkedtek meg és szerettek egymásba. Azóta négy gyermekük született, a legfiatalabb tavaly év elején, de róla szinte semmit sem lehet tudni, annyira titkolózik a sztárpár – bár nemrég elkotyogta véletlenül a színész, hogy a pici neve Olin, de mivel uniszex névről van szó, az nem derült ki, hogy fiú vagy lány.

Ryan Reynolds most ismét elszólta magát, és véletlenül elárulta, hogy Olin egy kisfiú.

Egy beszélgetés során mondta el Ryan Reynolds, hogy neki is van egy fia, és mivel az első három gyermeke lány, így egyértelművé vált, hogy Olin kisfiú, vagyis végre kiderült a pici neme, hiába titkolóztak eddig nagy erőkkel Blake Livelyval.