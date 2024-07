Nem szégyenlősködött az idős néni: a strandon próbálta elcsábítani Kállay-Saunders Andrást

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektet mindenki az egészséges életformára. Sok ember bőszen számolja a kalóriákat, és persze a mindennapi rutinjává teszi a mozgást. Egyre több ember szánja rá magát, hogy korábban felkeljen, hogy reggel futni vagy edzeni menjen, míg mások munka után (vagy akár közben) fektetik az idejüket a mozgásba. Az egészséges életforma nagy divat lett, és mint olyan, természetesen a celebeket is utolérte. Nagyon sok híresség posztol arról, hogy sokat fut, edz és egészségesen táplálkozik. Ilyen például Király Viktor, aki már nagyon sokat fogyott. Tolvai Reni is sokat foglalkozik egészségével, de a sorból Kulcsár Edina sem maradhat ki. Kállay-Saunders András is rendszeresen posztol arról, hogy miképpen edz, most pedig úgy tűnik, meglett az eredménye a sok munkának. A női szívek ugyanis valósággal olvadoznak érte. Minden korosztályban!

Kállay-Saunders András kirobbanó formában van

Kállay-Saunders András hosszú ideig alkotott egy párt Tolvai Renivel, végül azonban úgy döntöttek, mindkettejüknek jobb, ha a karrierjükre koncentrálnak. Andrásról azóta nem hírlett fel, hogy lenne barátnője, mindazonáltal az nem meglepő, hgy valósággal olvadoznak érte a nők. Csodás formában van, jól néz ki: így tehát ki ne próbálkozna be nála szívesen? Most azonban az énekes egy döbbenetes történetet mesélt. Elment ugyanis egy barátjával a strandra, ahol egy idős néni megpróbálta elcsábítani:

Egy kis vicces dolog: amikor besétáltam, öt másodperc eltelt, és baloldalról egy idősebb hölgytől hallon, hogy „rágjam meg a zacskjóját”. A jó hír, hogy a zacskó még megvan és jól éreztük magunkat

- mesélte nevetve András.