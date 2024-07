Judy kiborult, a klimax tüneteivel küzd

A gyönyörű énekesnő közel az ötvenhez is fantasztikus formában van. Judy nagyon odafigyel önmagára, edzeni jár, egészségesen étkezik, évek óta tartja is a súlyát. Pontosabban tartotta eddig, de az elmúlt időszakban szinte észrevétlenül felszaladt rá 8 kiló. Az énekesnő eleinte nem is gondolt arra, hogy ez már a klimax lehet, de aztán más tipikus tüneteket is produkálni kezdett.

Judy egyre több klimax-tünetet vesz észre magán (Fotó: Facebook)

Judy képtelen leadni a plusz kilókat

A sztáranyuka abszolút ki van békülve a korával, nagy bulival szeretné majd megünnepelni a 50. születésnapját. Judy azzal is tisztában van, hogy abba a korba érkezett, amikor a nőknél elkezdődik a klimax. Észre is vett már magán több tünetet, amikkel küzd ugyan, de a tőle megszokott módon mégis igyekszik mindent viccesen felfogni.

„Az a helyzet, hogy egyre több menopauza tünetet produkál a szervezetem és a lelkem is” – kezdte a Metropolnak Judy, a Groovehouse énekesnője.

Felszaladt rám nyolc kiló, nem durva, de zavar. Főleg úgy, hogy ugyanúgy és ugyanannyit edzek, mint eddig, és ugyanúgy egészségesen étkezem. Ezenkívül nagyon érzékeny lettem, érzékenyen állok mindenhez. Hangulatingadozásaim is vannak, ami rám korábban nem volt jellemző. Ezek tipikus tünetei a klimaxnak, meg ugye korban is ott vagyok. Arra gondoltam, hogy felkeresem a barátnőmet, aki dietetikus és aki korábban segített a fogyásban. Mert lehet, bízom benne, hogy van valami speciális étrend, valamiből többet, vagy éppen kevesebbet kell enni és akkor visszaáll a rend!

A sztáranyuka nevetve mesélte, hogy ha mindez nem lenne elég, az elmúlt napokban olyan szinten fájt a lába, hogy párja a karjaiban hordozta.

„Annyira cuki volt, zokszó nélkül vitt ide-oda. A múltkor meg a vállam fájt, most itt a klimax. 50 felett tényleg elindulunk a lejtőn?”

– kérdezte nevetve Judy.