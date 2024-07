Királynéként tündököl Jennifer Lopez, de férje most sincs mellette

Jennifer Lopez egy videómontázst tett közzé a Bridgerton tematikájú születésnapi bulijáról. A sztár július 24-én lett 55 éves, és még mindig bomba formában van!

J.Lo a buliban Sarolta királyné szerepébe bújt, és nemcsak öltözékét, de frizuráját is a tematikához igazította, sőt még saját trónja is volt a nagy napon. A felvételhez, aminek aláfestő zenéje is a sorozatból származik, mindössze ennyit írt: „Nyájas Olvasó... Pompás estét töltöttünk el együtt!”

Jennifer Lopez a videó közzétételét követően köszönetet mondott a rajongóinak, akik azzal lepték meg, hogy a Times Square-en egy óriásplakáton köszöntötték fel – írja a life.hu.

A világ minden tájáról kaptam születésnapi jókívánságokat, gyönyörű videókat és bejegyzéseket. Nevettem, mosolyogtam, sírtam, és amikor megláttam az óriásplakátot a Times Square-en, teljesen le voltam nyűgözve. Tényleg a legjobb, legcsodálatosabb rajongóim vannak a világon

– írta posztjában a celeb. Azt is elárulta, hogy bár repül az idő, még mindig ugyanannak a lánynak érzi magát, aki tele van energiával és bátorsággal, aki látszólag készen áll arra, hogy az egész világgal felvegye a harcot, de belül gyengéd és törékeny, tele szeretettel.

Úgy tudni, hogy J.Lo nagyszabású buliján nem vett részt a férje, Ben Affleck. A házasságuk állítólag menthetetlen, a színész már hetekkel ezelőtt elköltözött közös otthonukból. Egyikük sem viseli már a jegygyűrűjét, de hivatalosan még nem nyilatkoztak a történtekről.