Ez tönkreteheti Harryt, szorul a hurok a herceg nyaka körül

Harry herceg évek óta jogi harcot folytat néhány neves brit napilap ellen, ugyanis állítása szerint megkeserítették az életét azzal a paparazzik, hogy jogtalanul követték, lehallgatták, fotózták őt. Ebben nem is lenne semmi meglepő, közismert tény, hogy a herceg édesanyját is a halálba kergették az újságírók, és hogy Harry és felesége is majdnem áldozata lett egy évvel ezelőtt egy újságíró ámokfutásának New York utcáin. Azonban most újabb részlet derült ki a pereskedésből, ami rossz fényt vet Harry hercegre.

Szorul a hurok Harry körül, saját magát keverhette bajba a pereskedéssel / Fotó: Northfoto

A Life.hu számolt be róla, hogy miközben Harry azért küzd, hogy bizonyítsa, hogy jogtalanul lehallgatták őt, és belenéztek a leveleibe, közben ő maga törölt több száz olyan e-mailt, és üzenetet is a fiókjaiból, amelyek esetleg bizonyító erejűek lehettek volna az ügyben. Úgy tűnik azonban, hogy azokban olyan információk lehettek, amelyek a herceg számára terhelőbbek, mint a lapokra.

A lap tájékoztatása szerint az angol legfelsőbb bíróság bírája, Timothy Fancourt egyetértett azzal, hogy "aggasztó bizonyítékok" utalnak rá, hogy néhány bizalmas üzenetet "jóval a kereset benyújtása után" megsemmisítettek. Ráadásul a "valódi aggodalomra az ad okot", hogy maga Harry herceg törölhette azokat a dokumentumokat, amelyeket a Montecitóban lévő házában őrzött eddig.

Most a bíróság felszólította Harry herceget, hogy adjon magyarázatot arra, hogy miért törölt több száz üzenetet a dokumentumok közül, és mindent meg kell tennie, hogy a lehető legtöbb sms-ét, és e-mailjét átadhassa a bíróságnak.

Úgy tűnik, hogy a bíró nem veszi be, hogy minden levelet átadtak a számukra. Ez bűzlik az eltussolástól, hamarosan megtudja a világ, hogy mit titkol Harry. Csak idő kérdése, hogy mikor kerülnek elő a bizonyítékok - ha még nem kerültek elő - és az tönkreteheti Harryt

- idézett egy bennfentest az üggyel kapcsolatban a lap.