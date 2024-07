Gelencsér Timi leleplezte a világsztárt: „Most még nagyobb lett a rajongásom”

Kicsit még beszélgetett, aztán beszállt az autóba, mi pedig megrémültünk, hogy nem tudjuk elkapni egy fotóra. Végül egy várandós kismamával állt le fotózkodni, aki szerette volna, ha Nadal üzen valamit a születendő babának. Utána én is odarohantam, nagyon kedves volt, de csak odahajoltam mellé, körülbelül egy másodpercem volt megcsinálni a képet. Ő mindig mosolyog, eszméletlen volt ezt személyesen is megtapasztalni. Jó volt látni, hogy egy ennyire nagy sportoló a földön tud maradni emberileg. Eddig is követtem a munkásságát, de ezzel az élménnyel most még nagyobb lett a rajongásom.