„Kiszakad a szívem a helyéről, annyira hiányzol már most” – Gelencsér Timi gyászol

Mérhetetlen fájdalommal és gyásszal telve Gelencsér Timi szíve. A hónap elején arról érkezett hír, hogy az egykori szépségkirálynő kutyusánál, Licsinél lépdaganatot találtak, ami kifakadt, és emiatt bevérzett a gyomra. Bár úgy tűnt, túl van a négylábú az életveszélyen és minden jóra fordult, csütörtök este szomorú hírt osztott meg követőivel Gelencsér Timi az Instagram-oldalán.

Gelencsér Timi szeretett kutyusát, Lincsit gyásolja (Fotó: Origo)

„Drága Licsike! Nem is tudom szavakban kifejezni, amit érzek. 8 éve érkeztél az életünkbe, aminél boldogabb pillanat nem is történhetett volna velünk. Azonnal gazdáidnak fogadtál minket és a legönzetlenebb módon szerettél minket és mi is téged. Nem beszélek múlt időben, hiszen az igazi, őszinte és feltétel nélküli szeretet sosem múlik el. Rengeteg közös emlékünk van, amelyekre most elképesztően fáj visszagondolni, de tudom, hogy idővel ezek csalnak majd mosolyt az arcomra, bármilyen élethelyzetben is leszek. Csak azt remélem, hogy boldog voltál és kérlek, ne haragudj a vége miatt! Legszívesebben átvettem volna minden fájdalmad és bármit megadtam volna, hogy újra együtt futhassunk az erdőben önfeledten. Nem sikerült. Annyira sajnálom.”

– írja bejegyzésében Timi. Majd így folytatja a gyászoló:

„Te most már egy sokkal jobb helyen vagy, egy olyan helyen, ahol nincs fájdalom. Ahol újra tudsz futni és játszani boldogan, egészségesen. Azt mondják, a kutyák tanítani jönnek az életünkbe, és mi rengeteget tanultunk tőled. Nagyon köszönjük, hogy velünk élted le a kis életed, kiszakad a szívem a helyéről, annyira hiányzol már most.”

Timi sorai rengeteg embert mélyen megérintettek, az együttérző hozzászólások magukért beszélnek.

„Potyognak a könnyeim. Őszintén sajnálom! Annyira drukkoltam. Olyan kis szeretni való, kedves kis kutyus volt. Ezt most nem kellett volna elolvasnom! Őszinte részvétem!”

– írta egy hozzászóló.

„Nagyon sajnálom Licsit, úgy bíztam benne, hogy felépül! Sok kitartást kívánok Timi neked/nektek!!!”

– olvasható egy másik kommentben,

„Ezt megkönnyeztem :( Kitartást Neked! Az a szeretet, ami köztetek volt, sosem múlik el!”

– jegyezte meg valaki vigasztalón.