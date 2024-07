Fekete-fehér fotón Puskás-Dallos Bogi kisfia: „Oroszlánt ölel”

Az énekesnő 2021-ben ment hozzá szerelméhez, Puskás Petihez, majd 2023 év végén adott életet az első gyermeküknek, Ábelnek. Azóta Puskás-Dallos Bogi főállású anya, és a zenei karrierje kissé háttérbe szorult. Amit talán nem is annyira bán, hiszen egy gyönyörű és életvidám fiúcskának lehet így a büszke anyukája.

Puskás-Dallos Bogi és férje / Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Én egy énekesnőnek tartom magam, bár mostanában inkább a tartalomgyártás van előtérben, mert kevésbé tudok a zenére fókuszálni a baba mellett, de azt nagyon szeretném visszahozni az életembe. Azt érzem, hogy a karrieremben azért sikerült elérnem olyan dolgokat, amire büszke vagyok, amire produktumként tekintek, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy a gyermekvállalással vége kell hogy legyen egy női karriernek

– nyilatkozta korában Puskás-Dallos Bogi lapunknak.

Az énekesnő pedig rendszerint felrobbantja az internetet, amikor cuki friss fotón mutatja be a rajongóknak, hogyan is cseperedik a kis Ábel. A fiúcskafotók ugyanis kivétel nélkül mind hatalmas szeretetet vált ki a közönségéből. Nem volt ez másként most sem, amikor egy fekete-fehér fotón bújt össze a család négylábújával. A fotó az egyértelmű bizonyítéka annak, hogy milyen mély barátság tud szövődni egy kisgyermek és egy állat között.

„Egy pillanatra azt hittem, oroszlánt ölel”

„De édesek”

„Olyan aranyosak!”

„Milyen nagy már”

– jegyezték meg a rajongók.