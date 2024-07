Ennél cukibbat ma már nem látsz! Ilyen vicces öltözetben járkál az utcán Curtis kisfia

Az énekes valósággal rajong kisfiáért, aki augusztus 4-én ünnepli az 5. születésnapját. Curtis igyekszik szigorú szülő lenni, de vannak dolgok, amibe nem szól bele, például Doncsi öltözködésébe.

Curtis fia iránti rajongása nem ismer határokat (Fotó: Instagram)

Curtis kisfia felrobbantotta a cukiságbombát

Az újpesti rapper és gyermeke édesanyja válását hivatalosan is kimondták, ez egyáltalán nem jelent akadályt a kisfiúval való kapcsolatában. Curtis és Kriszti szerencsére nagyon jóban vannak, a sztáranyuka ráadásul tisztában van volt férje rendhagyó időbeosztásával, így Doncsi és apukája akkor találkoznak, amikor akarnak. Az énekes rajong kisfiáért, így amikor csak szabadideje van, elmegy érte, és nagyon figyel arra, hogy mindig minőségi időt töltsenek együtt. Például minden évben ragaszkodnak a közös locsolótúrához, vagy éppen az Újpest itthoni meccseit is együtt nézik a Szusza stadionban. De a gyerkőc bármit szeretne is csinálni, apukája mindenre igent mond neki. Most például elmentek együtt a nyaraláshoz venni néhány dolgot Doncsinak, a frissen beszerzett úszósapkát és békatalpat a tündéri kisfiú már le sem akarta venni magáról. Curtis le is fotózta, ahogy az új cuccokban áll a járdán kisfia, a cuki fotót úgy érezte, követőinek is látnia kell.

A kisfiam így sétált velem, miután megkapta a békatalpat és az úszósapkát. Mondtam neki, ahogy jólesik, kisfiam

– írta a kedves fotóhoz az újpesti rapper.