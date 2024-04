Imádnivaló fotók: így indult locsolkodni Curtis és kisfia

Én is mindig apukámmal mentem locsolkodni. Nekem ezért nagyon fontos, hogy Doncsival tudjuk tartani ezt a hagyományt. Amikor apukámmal mentünk locsolkodni, vele tényleg úgy volt, hogy már nagyon korán reggel lementünk vidékre, az összes rokonon végigmentünk, hazafele Pesten is, sőt úgy emlékszem, hogy még a szomszédokhoz is átmentünk. És amikor a kisfiammal megyünk, az visszahozza azt a feelinget, azokat a húsvéti emlékeket