„Hétfőn útnak indulunk a legkisebbik Széki kölyökkel és minden lányt meglocsolunk” – Curtis a húsvéti hagyományaikról mesélt

Curtis számára nagyon fontosak az ünnepek, így a húsvét is. Doncsival minden évben együtt locsolkodnak és programoznak, sőt még egy nagyon különleges saját hagyományt is igyekeznek kialakítani, azt is elárulta, hogy mit.

Curtis imádja a kisfiával közös locsolkodást (Fotó: Szabolcs László)

Curtis nem veszi lazára a hagyományokat, húsvétkor pedig kifejezetten odateszi magát:

Nálunk a húsvét egy fontos ünnep. Anyukám megcsinálja az újpesti piacról bevásárolt sonkát és különböző finomságokat és aztán hétfőn útnak indulunk a legkisebbik Széki kölyökkel és minden asszonyt és lányt meglocsolunk. Ebben az évben már tanulunk locsoló verset is. Eddig annyira nem akarta, pedig én szerettem volna, De most már ötéves lesz, úgyhogy idén már igyekszünk.

„Arra gondoltam, hogy kitalálunk egy saját locsolóverset, csak kéne egy jó szövegíró hozzá, aki megírja” – tette hozzá nevetve a rapper.

Ebből akár még egy nagyon érdekes családi tradíció is kialakulhat:

Egy kicsit alkalmazkodva az ő világához, meg a mostani trendekhez valami pár soros rapszöveget fogok írni, amit megtanulunk és majd azzal fogunk locsolkodni. Ez a saját locsoló vers lesz a mi különleges hagyományunk, ez egy kuriózum lesz.

Van, ami nem maradhat el

Természetesen náluk is akadnak minden évben visszatérő elemek:

„Mivel nem nagyon szeret kiöltözni, nálunk ez az egy szabály van, hogy fel kell szépen öltözni. Fehér inget veszünk, a régi tradicionális öltözetbe bújunk, ez nem lehet máshogy. Ezen mindig megy az anyukájával a harc, hogy ha ő melegítőbe szeretne locsolkodni, de igazából szerintem ezt tőlem vette, mert én is állandóan melegítőben szeretek lenni, ezért ő is abban szeret lenni. De ezt mindig megbeszéljük végül és utána szép ruhába öltözünk és elindulunk.”

Meg persze, a tojáskeresés is alap, szerencsére most már elég nagy a kert is, csak meg kell oldanunk, hogy Tupac, a kutyánk nehogy előbb találja meg a dolgokat, mint Doncsi, mert akkor baj lesz. Egyébként ezt nagyon szereti is. Mindig el vannak rejtve neki különböző csokik, meg ajándékok, mert mi ennek a híve vagyunk, hogy nemcsak csokit, hanem ajándékot is kap, általában biciklit, mert az pont egy évig bírja nála

– tette még hozzá Attila.

Curtisnek nagyon fontosak a családi hagyományok (Fotó: Szabolcs László)

Curtis még állatkertet is nyitna Doncsi kedvéért

Ezeken a hosszú hétvégéken soha nem unatkoznak, mindig van valami program:

„Megyünk a mamához természetesen, aki végre már nem a kórházban van, hanem hazaengedték a hét elején. A pótfateromhoz is szoktunk lejárni Rádpusztára, ott van egy élmény birtok és most épült meg egy nyúlház, ahol hatalmas nyuszik vannak, amiket ki is lehet venni, lehet velük játszani, simogatni őket. A kisfiam pedig nagyon imádja az állatokat, mondjuk nálunk mindenki, de ő különösen, úgyhogy oda is megyünk szerintem.”

Minden állatot haza akar vinni egyébként, ha az utcán látunk egy kóbor cicát azt is meg akarja fogni. Mindig azt kell mondanom neki, hogy őt is várja az apukája meg az anyukája, és ha elvisszük, akkor keresni fogják és akkor megsajnálja őket, és mondja, hogy jó, akkor ne vigyük haza. Olyankor megesik a szíve rajta, hogy az apukájának meg az anyukájának hiányozni fog. Egy nap szerintem 10-15 állatot hazavinnénk, hogyha rajta múlna. Ez egy soha véget nem erő dolog lenne, ha nem mondanék nemet, már nagyobb állatkertem lenne, mint a Budapesti

-árulta még el nevetve.

„Ja és a legfontosabb, hogy vasárnap Paks-Újpest meccs van és hát az Újpest meccs az tök mindegy, hogy milyen ünnepre esik, szent és sérthetetlen, úgyhogy oda is biztosan megyünk” -mesélte viccelődve az egykori focista.

A közös locsolkodás szép emlékeket idéz fel

Curtis számára azért is ennyire fontosak a Doncsival közös hagyományok, mert gyerekkorában az ő húsvétjai is hasonlóan teltek.