Cserpes Laura végre elárulta, amit mindenki tudni akart

Cserpes Laura kimondottan szeret eleget tenni követői kérésének és gyakran válaszol nekik a feltett kérdéseikre. Ezúttal meglepő titkokat is megtudhattunk róla válaszaiból.

Cserpes Laura rendkívül odafigyel az étkezésére és a rendszeres mozgásra (Fotó: Markovics Gábor)

Rejtélyes férfihang a háttérből

Az énekesnő videójából most kiderült, hogy bizony van valakije, hiszen átment egy másik helyiségbe, ahol kedvese éppen focimeccset nézett és megkérdezte tőle ugyanezt: „Nekem most foglalt a szívem?” - hangzik el a költői kérdés, s bár az ismeretlen férfi arcát nem mutatja meg, az egyértelművé vált, hogy Laura szíve foglalt, amelyre sejtelmes mosolyával is engedett következtetni. A posztban egyébként lerántotta a leplet csodaszép szájáról is: „Apukámnak is ilyen szája van, ő azt szokta mindig mondani, hogy ez nem tuningolt, ez gyári extra” - mondja vicceskedve.

A legfontosabb üzenet: el kell fogadni önmagunkat

A csinos énekesnő külsejét rengetegen dicsérik és mint mondja, nagyon sok életmódbeli megkeresést és segítségkérést kap, ami nem csoda, hiszen sokan szeretnének olyan alakot, mint az övé. Laura szerint a leglényegesebb az, hogy olyannak szeressük magunkat, amilyenek vagyunk és úgy sokkal könnyebb elérni a céljainkat is.

Voltak időszakaim, amikor nem voltam kibékülve saját magammal. De el kell jutnunk arra a pontra, amikor teszünk is valamit, hiszen a változás ott kezdődik igazán, amikor ezt meglépjük. Abban a pillanatban és állapotban kell szeretni önmagunkat, ahogy vagyunk. Nekem az elmúlt két évem erről szólt, hogy megtaláltam az utam saját magamhoz, a saját testemhez és az adott korszakomhoz.

Az énekesnő szerint a változás lehetősége a saját kezünkben van, a kemény munka pedig mindig kifizetődik. Laura elmesélte, hogy mindig olyan edzésformát csinál, ami jól esik és neki a változatos sport jött be igazán. Ugyanakkor neki is munka volt elfogadnia, hogy nőies alkata van.

Nekem gömbölyűek a formáim és soha nem leszek atletikus alkat. Amint ezt elkezdtem elfogadni és megszeretni, sokkal könnyebb dolgom volt

- vallotta be.