Túl sokáig halogatta, meg kellett műteni a TV2 sztárját: „Mit ne mondjak, fájt, mint az állat!”

Emberpróbáló időszakon ment keresztül mostanában a Sztárban Sztár leszek! legutóbbi évadának sármos versenyzője, Tasi Dávid!

Tasi Dávid lágyéksérvének rehabilitációja jól alakult (Fotó: Markovics Gábor)

A tehetséges énekes korábban hosszú éveken át profi sportoló volt, atletizált, a fényes sportkarrierének végül egy sérülés vetett véget. Dávid szenvedélye a mozgás iránt ezután sem csökkent, olyannyira nem, hogy a Sztárban Sztár leszek! alatt is személyi edzőként tevékenykedett. Az aktív életnek azonban egy ideig sajnos vége szakadt!

Az énekest márciusban műteni kellett lágyéksérvvel, az operáció sajnos elkerülhetetlenné vált.

„Már tavaly novemberben megállapították, hogy lágyéksérvem lett egy nagyobb emeléstől.

Azóta húztam a műtétet, de mivel úgy vagyok vele, hogy a nyárra szeretnék csúcsformában lenni, most bevállaltam. Mit ne mondjak, fájt, mint az állat!

Az a mázlim, hogy a laparoszkópos módszerrel csinálták, nem vágtak. Ma reggel álltam fel először, az nagyon embert próbáló, sőt, baromi rossz egy olyan valakinek, mint én, aki állandóan, megállás nélkül mozog. Arról már ne is beszéljünk, hogy előtte két napig nem ehettem és nem is ihattam semmit, és most is korlátozva van az étrendem” — mesélte sóhajtva Dávid akkoriban a Borsnak közvetlenül a beavatkozást követően.

Tasi Dávid ismét túlerőltette magát

Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon hogy zajlik a fiatal énekes rehabilitációja, és vajon visszatérhetett-e már az edzőterembe. Egy kivétellel megnyugtató válaszokat kaptunk!

„Szerencsére most már kutya bajom, minden a legnagyobb rendben! Még két hónap, mire teljesen beépül az, amit a műtét alatt beültettek, de az már semmiség.

Újra teljes erőbedobással edzek, sőt, túl is erőltettem magam, ezért egy időre le kellett állnom.

Most már minden rendben, de a nagy súlyokat még hanyagolom. Ami a nyarat illeti, az egészet munkával fogom tölteni, saját dalokon dolgozom, szerintem vakációzni se megyek” — nyilatkozta a Metropolnak Tasi Dávid.