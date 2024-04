Visszatér műtétje után a színpadra a TV2 sármos énekese

Tasi Dávid pár hete esett át lágyéksérv műtétén, amit már november óta halasztott. A TV2 sztárja nemrég a Metropolnak mesélt arról, hogyan is teltek a beavatkozás utáni napok, és hogy van most.

Tasi Dávid hamarosan teljesen felgyógyul a műtétből. Fotó: Bánkúti Sándor

„Most már nagyon jól vagyok, a heg is alig látszik. De sokáig sajnos nem tudtam mozogni se, és a levegővétel is nehézkes volt, mert a hasamon volt a beavatkozás. Így sajnos a két legjobban szeretett dologtól, az énekléstől és az edzéstől lettem egy kis ideig megfosztva” – kezdte a történetet Tasi Dávid, aki elmondta, hogy nagyon utálta ezt a helyzetet. De szerencsére családja mellette volt és segítettek neki, hiszen egy ilyen műtétnél egy jó darabig nem mozoghat sokat az ember.

Öt napig voltam bent a kórházban, szerencsére minden rendben volt a beavatkozás során is. De hosszú időre elég volt a semmittevésből és a fekvésből. Senkinek nem kívánom, és mindenki figyeljen az egészségére! Lassan visszatérhetek a mindennapokba, ezért járok a gyógytornára is. Mivel korábban atletizáltam, így nagyjából tisztában vagyok a dolgokkal, ezért igyekszem betanulni minden mozdulatot és otthon tudom végezni a gyakorlatokat

– mondta a Sztárban Sztár leszek! szívtiprója.

Tasi Dávid újabb zenét készül kiadni

Az énekes már a műtét előtt gondoskodott arról, hogy elkészüljön egy szám. Jelenleg már csak az utómunkálatokra vár, és utána megosztja a nagyvilággal debütáló zenéjét.

„Még a műtét előtt felvettünk egy zenét. Most várok a masterre, ami elvileg hamarosan elkészül, és már forgathatunk rá egy klipet is gyorsan. Több zenét is írok most, sőt nagyon készülök a nyárra, mert szeretném beindítani a fellépéseket” – jegyezte meg a tehetségkutatós felfedezett.