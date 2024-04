Így van a műtét után a TV2 sztárja, végre folytathatja

Tasi Dávid még februárban mesélt arról, hogy lágyéksérvi műtétre van szüksége. Ezért a Sztárban sztár leszek! szívtiprója még húsvét előtt át is esett a beavatkozáson, ami minden nehézség nélkül megtörtént. A legnagyobb problémája Dávidnak talán csak az volt, hogy pörgős életstílusát félre kellett tennie, és pihenésre volt ítélve. Szerencsére ebben a családja nagy segítségére volt, mert mielőtt visszatért volna Pestre, majdnem egy hetet töltött családjával.

Tasi Dávidnak a műtét miatt az éneklést és az edzést kicsit mellőznie kellett (Fotó: Markovics Gábor)

Bár a gyógyulás első pár hetében még mellőzni kellett az edzést és az éneklést, Dávid azt megígérte, hogy igyekszik minél előbb újra visszatérni a szorgos mindennapokba. Nemrég pont erről posztolt egy képet, ahol egy kinti edzőparkban pózol, feltehetően így visszatérhetett már az edzéshez.

„Végre jó idő van. Ideje formába lendülni” – írta a képhez Tasi Dávid széles mosollyal.

Tasi Dávid újabb zenét készül kiadni

Az énekes már a műtét előtt gondoskodott arról, hogy elkészüljön egy szám. Jelenleg már csak az utómunkálatokra vár, és utána megosztja a nagyvilággal is a debütáló zenéjét.

„Még a műtét előtt felvettünk egy zenét. Most várok a masterre, ami elvileg hamarosan elkészül, és már forgathatunk rá egy klipet is gyorsan. Több zenét is írok most, sőt nagyon készülök a nyárra, mert szeretném beindítani a fellépéseket” – jegyezte meg a tehetségkutatós felfedezett.