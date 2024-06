Szőcs Reni cuki családi fotózással ünnepelte lánya első életévét – Galéria

Szőcs Reni nemrég osztotta meg velünk a kis Amélia születése utáni első éves tapasztalatait. Méltóképpen ünnepelték Csíkszeredán a kislánya első születésnapját, sőt még a keresztelőt is megtartották. Azóta egy családi fotózást is megejtettek, amin az énekesnő bebizonyította, hogy hasonló, vagy akár még jobb formában is van, mint a szülés előtt. A kismama elmondta, hogy a babáját egyáltalán nem feszélyezteték a kamerák:

Szőcs Reni családi fotózást tartott férjével és kislányával, Améliával (Fotó: Ripost)

„Nekem eddig úgy tűnik, hogy egyáltalán nem zavarja a kamera jelenléte, azt nem tudom, hogy a későbbiekben ez változni fog-e, de egyelőre nagyon szereti visszanézni a képeket magáról, jókat kacag rajta. A fotózás egy jó visszaigazolás volt arról, hogy ezt nagyon szereti. Nagyon könnyen elkészítettük a fotókat, nem volt sírás és nyűglődés, tehát nagyon jó volt a hangulat” – mondta Reni a fotózásról, aki azt is hozzátette, hogy férje támogatása nélkül közel sem lehetne ilyen jó formában, mint most.

Szőcs Reni férje kiveszi a részét a családi életből (Fotó: Ripost)

Szőcs Renit férje támogatja mindenben

Az énekesnő nem csak boldog, de kezd kiteljesedni is, mint édesanya. Persze vannak nehézségek, de a férje is kiveszi mindenből a részét, így nem szakad a nyakába minden, és tud foglalkozni magával is.

„A párom támogatása nélkül szerintem nem is jöhetett volna létre, hogy ennyire visszajöjjek a formába. Persze én is teszek érte, hiszen hamarabb szoktam kelni, mint ők. Ilyen öt és hét között már fent vagyok és egy futással indítom a napot meg egy kis edzéssel. Ha Amélia felkelne, akkor a párom van ott vele helyettem, ami nagy megnyugvást ad, hogy támogat, hiszen tökre simán kihátrálhatna azzal a címszóval, hogy ő erre nem képes” – jegyezte meg az énekesnő, aki szerint egy anyukának nagyon fontos a lelki és testi egyensúly.

Szerintem nagyon fontos egy anyának az, hogy testileg és lelkileg is rendben legyen, mert csakis akkor tudsz mindennel is foglalkozni és mellette még kiegyensúlyozott is maradni

– osztotta meg velünk az erdélyi énekesnő, aki számára a kialvatlanság volt a fő nehézség az elmúlt egy évben.

A házasság megélése

Egy gyermek meg tudja nehezíteni a szülők egymás között levő kapcsolatának a megélését, amit Reni és Márk szeretnének elkerülni. Próbálnak odafigyelni egymásra, és több időt teremteni a kapcsolatuk megélésére is:

„Szerintem a kialvatlanság hozza így a legnagyobb nehézséget, de nem csak a gyerek nevelése kapcsán, hanem a házasságunk megélése is eléggé próbára van téve. A sok kialvatlan éjszaka sok feszültséget szül, de próbálunk egymással mindig kedvesek lenni. Nehéz lepasszolni Améliát a nagyszülőknek, vagy bárkinek, mert mindenki Erdélyben van, de egyre több ilyet fogunk szervezni, hogy el tudjunk mi is menni kettesben mondjuk egyet mozizni, vagy vacsorázni” – jegyezte meg Reni, aki szüntelenül ügyködik otthon és a stúdióban, mint anyuka és énekesnő.