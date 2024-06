Somhegyi Krisztián párja elárulta: ezt nem szereti benne

Viczián Viki az Instagram oldalán tartott kérdezz-feleleket, ahol arra a kérdésre is válaszolt, hogy mik azok a tulajdonságok kedvesében, amiket legjobban és, amiket legkevésbé szeret. Sőt, nemrég Somhegyi Krisztián azt is elárulta, hogy nagy mérföldkőre készülnek közösen, amiről Viki most szintén elárult néhány részletet.

Somhegyi Krisztián párja elárulta mit nem szeret benne (Fotó: Mate Krisztian)

A sportoló korábban elárulta nagyon komoly terveik vannak, hiszen többek között a kutyáik miatt is szeretnének egy kertes házat venni.

„A költözés egy rövid távú terv, mert mindketten nagyon szeretnénk. Én eleve kertes házban nőttem fel, nekünk Gyálon volt házunk, és beleszerettem. Kertészkedtem is, segítettem füvet vágni, gazolni, fát ültetni, meg mindenben, ami ezzel jár. Illetve Viki is nagyon szereti a kertes házakat, szóval ő is nagyon örülne neki, ha ez minél hamarabb megvalósulna” – mondta akkor Krisztián.

Viki most az Instagram oldalán osztotta meg kissé csalódottan, hogy mi a helyzet ezzel a projekttel:

Azt hittük, hogy végre megtaláltuk az álomházunkat, de mégsem. Nagyon szerettük volna, de sajnos nem találtuk meg végül.

Somhegyi Krisztián túl kedves?

Úgy látszik a szerelmesek között nagy a harmónia és nagyon jó a kapcsolatuk, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy Krisztián már a lánykérést tervezi. Viki most azonban elárulta mi az, amit nem annyira szeret a párjában: