Rubint Réka nem bírta ki, egekig dicsérte ezt a magyar sztárt

Schobert Norbi szeretett felesége, Rubint Réka rendkívül elfoglalt, hiszen folyamatosan tartja az edzéseket online és személyesen is, ezerrel építgeti tovább a brandjét, ráadásul családanyaként is helytáll – szerencsére úgy tűnik, hogy néha még egy kis pihenésre is van ideje, hiszen nem akárhol járt a csinos híresség.

Rubint Réka / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Rubint Réka és Schobert Norbi nemrég elmentek együtt Rácz Jenő éttermébe, ahol kipróbálták az új, különleges fogásokat, amik annyira lenyűgözték a sztáranyukát, hogy a közösségi oldalán egy külön posztban áradozott arról, milyen rendkívül tehetséges a séf, és milyen mennyei ételeket prezentált számukra.

Drága Jenő! @chefjenoracz

Egyszerűen fantasztikus és utánozhatatlan vagy❤️

Az új étlap csillagszórást érdemel✨✨✨

Kedvencem az utolsó képen látható “zsíros kenyér” újragondolva 😋 Szenzációs!!!



A szeretet ETET és ez itt különösen igaz!❤️

– írta Rubint Réka.

Úgy tűnik, hogy Rácz Jenő ételei valóban teljesen elvarázsolták Rubint Rékát, aki a posztban mellékelt is pár képet a fogásokról – illetve egy közös fotót is megosztott, amin Schobert Norbi, Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra társaságában látható.

Ide kattintva lehet megtekinteni Rubint Réka posztját.