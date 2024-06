Rendőrök vitték a Michelin-csillagos sztárséfet, nagy bajban van

Michelin-csillagos sztárséf gázolt el egy embert, és ahelyett, hogy azonnal segítséget hívott volna, kiszállt az autójából, 10 percig csak állt az elütött férfi felett, majd otthagyta. Egy közeli szállodába ment, csak onnan hívta a mentőket.

Az antwerpeni The Jane nevű étterem tulajdonosa, a 40 éves Nick Bril és beosztottjai munka után elfogyasztottak néhány pohár alkoholt, majd a hajnali órákban mindenki hazaindult. A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a 37 éves gyakornok séf, Joe Claridge elesett a parkolóban, közben a Michelin-csillagos főnöke beült az autójába, és tolatás közben elgázolta. Majd sebességbe kapcsolt és ismét áthajtott rajta. Csak ezután észlelte a bajt, ezért kiszállt a kocsiból, de ahelyett, hogy rögtön segítséget kért volna, 10 percig csak állt a földön fekvő beosztottja felett, mire megijedt egy arra kocogó embert látva. Visszapattant a kocsiba, egy közeli szállodába ment, és onnan hívta a mentőket. Majd a következőket írta az étterem dolgozóinak:

Srácok, most végeztem az új gyakornokunkkal. Teljes KO. Mentő és rendőrség, minden. Nem hiszem, hogy Joe-t meg fogjuk tartani...

Amikor a kiérkező mentől meglátták Joe sérüléseit, azonnal kihívták a rendőröket, akik elvitték a Michelin-csillagos sztárséfet. A vérében 1,67 ezrelék alkohol volt.

A baleset még januárban történt, Joe kómába került, csak 50 nappal később ébredt fel. Elvesztette mindkét lábát és több belső szervét is. A sztárséf nemcsak az ittasan okozott baleset miatt van nagy bajban, azt is vizsgálják, elkövetett-e gondatlanságot is azzal, hogy nem nyújtott azonnal segítséget.

Ha azt mondta volna, hogy a férfit elütötte egy autó, akkor másként jártunk volna el. Akkor nem ültettük volna be azonnal a mentőautóba

- idézi a Mirror az egyik mentőst.