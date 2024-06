„Nem szeretném elképzelni, milyen nehéz ez” – a kis Ádin gyógyulásáért küzd Rácz Jenő

Rácz Jenő, az Egy Lépéssel Több Alapítvány nagyköveteként rászoruló, beteg gyerekeken és családjaikon segít, sőt igyekszik követőit is erre buzdítani. Most a kis Kneifel Ádin ügyére szeretné felhívni a figyelmet, aki egy ritka betegséggel, Duchenne-féle izomdisztrófiával született. A sztár maga is édesapa és őszintén reméli, hogy sikerül összegyűjteni az 1,3 milliárd forintos kezelés árát, hiszen szülőként úgy gondolja, ez egy elképzelhetetlenül nehéz helyzet.

Rácz Jenő igyekszik mindent megtenni, hogy segíthesse Ádin gyógyulását

Fotó: Egy Lépéssel Több Alapítvány

A sztárséf szerencsére még sosem ment keresztül hasonlón és szinte bele sem mer gondolni milyen érzés lehet:

Mikor megismertem Ádin történetét, nem tudtam nem belegondolni, mihez kezdenék szülőként a helyzetükben. Közszereplőként is úgy vagyok vele, nem tudnék másban reménykedni, csak a közösség erejében. Abban, hogy a sok kicsi sokra megy. Ennél jobban azonban nem mertem belehelyezkedni az életükbe. Nem szeretném elképzelni, milyen nehéz ez. Még akkor sem, ha hasonló sajnos bármelyikünkkel megtörténhet. Adjunk hálát az istennek, a sorsnak, ha mi nem szembesülünk ilyen kihívásokkal az életünkben. Mert annál nagyobb és keményebb megpróbáltatás a világon nincs, mikor a gyereked jövőjéért kell küzdened úgy, hogy tudod, egyedül nincs elég eszközöd és erőd megteremteni a szükséges feltételeket. Közösen viszont, akár csak egy-két ezer forintot áldozva Ádin jövőjéért, segíthetünk neki és a családjának átlendülni ezen a szörnyű kihíváson.

Rácz Jenő hisz az összefogás erejében

A Duchenne-féle izomdisztrófia elsősorban fiúkat érint, a világon minden 3600. újszülött szenved ebben a betegségben. A gyermekek eleinte tünetmentesek, általában két-három éves korban jelentkeznek az első, már felismerhető jelek. A betegek várható élettartalma húsz év, ám Ádin a kór egy agresszívebb formájával küzd, így gyógykezelés nélkül ennél is rosszabbak a kilátásai. A most háromesztendős fiú hatéves korára kerekesszékbe, tizenkét évesen pedig állandó gépi lélegeztetésre kényszerülne beavatkozás nélkül, ami csak az Egyesült Államokban elérhető és 1,3 milliárd forintba kerül. Bár magas az összeg, a séf szerint nem elérhetetlen.

Volt már néhány jó példa arra, hogyha mi magyarok összefogunk, akkor függetlenül attól, hogy viszonylag kis ország a miénk, óriási dolgokat tudunk elérni. Hiszek abban, hogy Ádin kezelése lehet a következő közös csodánk. Nem töltöttünk olyan sok időt együtt, de ebből is átjött, mennyire életvidám, kedves és önzetlen személyiség már most is Ádin. Megérdemli, hogy közösen legyünk kedvesek és önzetlenek őérte

– mondta Rácz Jenő.