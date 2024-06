„Nem félek, csak féltek” – Tompos Kátya halála mellbe vágta Molnár Anikót

Micsoda bejegyzés! Molnár Anikó nem kertel, amikor hosszú bejegyzést ír Tompos Kátya halála kapcsán. Nem csinál úgy, mintha ismerték volna egymást vagy a színésznő munkásságának egyik, illetve másik pontja mélyen megérintette volna. Anikó soraiból villámgyorsan kiderül: ez nem egy lájkvadász, felszínes celebposzt, hanem egy őszinte kitárulkozás, mely rengeteg embert találhat szíven, gondolkodtathat el. A hozzászólások többsége ezt igazolja vissza.

Tompos Kátya halálhíre mellbe vágta Molnár Anikót (Fotó: Polyák Attila)

„Nem ismertem személyesen... Nem követtem a karrierjét, az életét... De most mégis keresem a szavakat, a «miért»-ekre a nem létező válaszokat... Nincs ez így jól, nagyon nincs...”

– kezdi Instagram-oldalán Anikó. Majd így folytatja:

„Millió gondolat cikázik a fejemben, káosz és bizonytalanság kavarog bennem... Hogy történhet ilyen... És miért... Már nem számolom, hányan léptek át egy «másik» világba, nagyon nagyon rövid idő alatt, nagyon korán... 29, 36, 51, 40, 60, 40... és a sor szinte végeláthatatlan... Nagyon nem jó ez így... Szomorú vagyok, szomorú lettem... Nagyon...”

– miközben olvassa, szinte hallja az ember Anikó mély sóhaját.

„Nem félek, csak féltek. Féltem a családomat, a barátaimat, az ismerőseimet... Nem akarok egy újabb "hírt"... Az életet élni kell. Megélni, végigélni... A búcsúzásnak nincs itt az ideje... Még nincs... Majd, hisz elkerülhetetlen... De nem most... még nem most... nagyon nem most... Vigyázzunk magunkra, de hogyan? Ennél jobban hogyan?! Valami nem jó, valami nagyon nagyon nem jó... Isten veled, Kátya”

– írja Instagram-oldalán Molnár Anikó. Gondolataihoz többen is hozzászóltak – íme néhány:

„Minden újabb nap egy ajándék”

– írja egy hozzászóló.

„Ezért kell a jelenben élni. Bárki, bármikor eltűnhet mellőlünk, ezt el kell fogadni”

– vélekedik más.

„Megható poszt, Anikó. Én 3 napja jöttem ki a kórházból, szívműtét... Csak azt tudom mondani, senki nincs biztonságban… Nem lehet semmit kivédeni… Aminek jönnie kell, az úgyis eljön”

– fogalmaz egy újabb hozzászóló.