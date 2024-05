Ezek voltak Tompos Kátya leghíresebb szerepei – Galéria

Tompos Kátya csodás karriert futott be, a színpad hívó szavát már gyermekkorában is érezte. A gimnáziumi évek alatt Földessy Margit stúdiójában tanult. Majd 2001-2005 között a Színház és Filmművészeti Egyetem musical szakán végzett. A József Attila Színház (2005–2007) és a Bárka Színház (2007–2008) után, 2008–2018 között a Nemzeti Színház tagja volt. Ezen időszakok alatt rengeteg nagyszabású színpadi műben tündökölt a színésznő, szerepelt többek között William Shakespeare Szentivánéji álom, Csehov Sirály, Brecht Koldusopera és a Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című darabjában. Emellett olyan filmszerepekben szerzett országos népszerűséget, mint a Köntörfalak, melyben főszerepet játszott, illetve a Valami Amerika 2. és 3. része, utóbbiakban Vivi szerepében megcsillogtatta énekesi tudását is.

Pénteken érkezett a szörnyű hír: meghalt a 41 éves, súlyos beteg színásznő. Kátyától számtalan ismert szerepének fotóival búcsúzunk, és emlékeinkben úgy őrizzük meg, ahogy ezeken a képeken látható.