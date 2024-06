Nagy a baj, Rubint Rella könnyeivel küszködve jelentkezett

Rubint Rella nagyon megijedt a napokban, kutyáját ugyanis hirtelen műteni kellett. Bár nem volt nagy a baj, az eset a többi gazdi számára is figyelemfelkeltő lehet.

Rubint Rella kutyáját azonnal műteni kellett (Fotó: Szabolcs László)

Rovarcsípésnek gondolta

A házaspár nyaralni ment, ilyenkor Rella keresztszülei vigyáznak a kutyára. „Amikor mentünk érte vasárnap, láttam, hogy nyalogatja a lábát és azt is, hogy fel van duzzadva, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, azt hittem, egy darázs csípte meg. Mivel ilyen korábban is volt már, azt gondoltam, majd elmúlik magától.”

Másnap reggelre viszont gennyes lett az egész, így a reggeli séta közben beugrottunk az állatorvosi rendelőbe is, itt derült ki, hogy toklász ment a tappancsába.

A toklász rendkívül gyakori gyomnövény, szálkás, áramvonalas alakja miatt könnyen bejut az állat szervezetébe, de kifelé nem tud jönni. „Nem gondoltam volna, hogy így át tud menni a bőrén keresztül a mancsába. Próbálta kilökni a szervezete, de nem tudta, az orvos azt javasolta, hogy el kell bódítani, így könnyen ki lehetett szedni neki.”

Amikor ivartalanították, akkor is bódították, így ez már a második alkalom volt, hogy ennyire rettegtem.

Okkal aggódott

A beavatkozás egyébként rutinszerűen zajlott, a kutya már saját lábán battyogott haza gazdijával. Rella elárulta, hogy az egész nagyon váratlanul érte őt:

Mivel Sansa egy francia bulldog és rosszul kap levegőt, féltem, hogy nehogy valami szövődmény legyen, vagy ne ébredjen fel.

„A másik bódításnál se volt semmi gond szerencsére, és ő még a jobbak közé tartozik, mert soha nem volt eddig még probléma az orrával. De ezentúl biztos, hogy jobban fogom figyelni a mancsait is”

A fitneszedző elmesélte, hogy a kullancsokra nagyon szokott figyelni, valószínűleg ezt is észrevette volna, ha itthon van, de mivel korábban nem történt hasonló, ezért nem gondolt rá, hogy gond lehet. Azóta viszont szerencsére jól vannak, Rella is megnyugodott és kutyája is gyógyulgat.