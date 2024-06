Mindenki erre várt: Kulcsár Edina megtette a nagy bejelentést a születendő gyermekéről

Ahogy arról lapunk már beszámolt, az egykori szépségkirálynő negyedik gyermekével várandós, férjével, Varga Márkkal, azaz G.w.M-mel pedig már a második közös gyerkőcért izgulhatnak.

Kulcsár Edina nagy dolgot árult le születendő gyermekéről Fotó: Szabolcs László

Már egy ideje mentek arról a találgatások, hogy Kulcsár Edina kislánya, Amara születése után ismét várandós rapper szerelmétől, így hű rajongóit nem érte nagy meglepetésként, amikor bejelentették, hogy jön az újabb baba, csak azokat, akik nem követik folyamatosan a sztárpár fizetős reality-műsorát.

Azóta pedig már az is kiderül, hogy a sztármami ezúttal kisfiút hord a szíve alatt, ezzel pedig teljesítette kedvese egyik legnagyobb álmát. A kicsi érkezését a család mellett már a rajongók is nagyon várják, így már Edinát is többször kérdezték róla, aki a minap egy kérdezz-felelek formájában válaszolt is rajongóinak.

Kulcsár Edina nagy bejelentést tett a születendő gyermekéről

Az influenszer egyik követője ugyanis azt kérdezte:

Mikor tervezitek elmondani a pici nevét?

A korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében az egykori szépségkirálynő a kérdésre válaszolva kifejtette, hogy ezt a döntést maximálisan a férjére, G.w.M-re bízza, hiszen minden vágya az volt, hogy egy kisfiúval is megajándékozza őt Edina.

Minden vágya az volt, hogy legyen tőlem egy kisfia, így én minden vele kapcsolatos információ megosztást rábízok. Ha jónak látja, akkor majd kiteszi, de egyelőre az az én infóm, hogy majd akkor teszi közzé, ha megszületik. De nála sose lehet tudni

– írta Kulcsár Edina egy nevetős és egy szívecskés emoji kíséretében, végezetül pedig még hozzátette: