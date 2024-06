Porig alázták Kulcsár Edinát: nem hagyta szó nélkül, alaposan visszavágott

Kulcsár Edina és G.w.M azóta kapják a beszólásokat, amióta csak összejöttek. Szerencsére őket nem érdeklik a bántások, hiszen boldogok együtt, van egy közös gyermekük és a második is úton van. Az egykori szépségkirálynő meg is mutatta a követőinek a szépen kerekedő pocakját, de volt, aki még így is nekirontott.

Kulcsár Edina egy profi stúdiófelvételen mutatta meg a terhespocakját, a posztban megköszönte mindenkinek, aki segített elkészíteni a különleges felvételt, szépen meg is dicsérte a készítőket. Egy kommentelő viszont kihasználta az alkalmat, és gratuláció, vagy kedvesség helyett inkább gúnyolódva kötekedni kezdett, hogy miért nem G.w.M-et dicsérgeti így a híresség.

Hogy hogy nem Gwmet dicséred ágyba főbe ? Most nem ült melletted ,hogy diktáljon?!😂😂😂

– írta a rosszindulatú kommentelő, aki arra utalt ezzel, hogy szerinte Kulcsár Edina G.w.M kérésére teszi ki rendszeresen azokat a posztokat, amikben őt dicséri, illetve elmondja, hogy mennyire szereti.

Kulcsár Edina természetesen nem hagyta szó nélkül, rögtön küldött neki egy válaszkommentet:

Én nem szorulok diktálásra, ahogy a férjemnek sincs szüksége arra, hogy én agyba-főbe ( mert, hogy így írják☝️🤗 ) dicsérjem, mert ő mindenféle külvilág felé mutogatás nélkül is TÖKÉLETES számomra. De majd írok róla többet a kedvedért, mert látom hiányzik.🥰

Köszi az észrevételt.

