Meglepő titkok derültek ki a Házasság első látásra sztárjairól: Bogi és Geri a csókig sem jutott el

Bogi és Geri a Házasság első látásra című műsor esküvőjén pillantották meg először egymást. Bár kapcsolatuk nem élte túl a megpróbáltatásokat, mindketten szeretettel gondolnak erre az időszakra.

Eddig nem hallott részletek

Geri egy évvel az adások után a Szerencsekerékben bevallotta, hogy mi volt az első érzése, mikor megpillantotta Bogit az oltárnál.

Amikor megláttam, nekem nagyon bejött

– mondta Geri, amin Kasza Tibi egy másodpercig sem volt meglepve. Kiderült, hogy a házaspár a hathetes kísérlet alatt még csak meg sem csókolta egymást, állításuk szerint mindketten úgy érezték, hogy ez egy olyan pillanat, ami majd magától jön. A láng azonban nem gyulladt fel kettejük között annyira, hogy folytatták volna, Geri ugyan igent mondott, de tudta azt is, hogy felesége nemmel fog válaszolni, mint mondta akkor, ez így van rendjén.

Cserébe Bogi most egy olyan történetet mesélt el magáról, amit egykori férje sem ismert: évekkel ezelőtt egy táncversenyen, egy hibának köszönhette a győzelmét.

„Nagyon elrontottam az elejét, olyannyira, hogy azt hittem, hogy ott borul az egész. Viszont elég menőn rontottam el a dolgot, hiszen tetszett a bíróknak. Ennek ellenére, vagy pont ez hatására sikerült nyerni” – mesélte a nézőknek Bogi. Párja, Geri meglepődve hallgatta végig a történetet, állítása szerint még sosem hallotta ezt a sztorit. Bogi azt is megosztotta a nézőkkel, hogy kiskorában sok történetet kitalált, füllentett, melyre végül az édesanyja talált megoldást.

„Anyunak az volt a remek nevelési gondolata, hogy írjam le ezeket és adjam elő őket, mintha történetek lennének.”

Így lett szenvedélyem az írás is

– fejtette ki Bogi.

Bogi és Geri mellett a többi házaspár is szerencsét próbált

A héten a Szerencsekerék stúdiójában Csabi és Gyöngyi is felpörgették már a hangulatot, illetve Petra és Andris párosa is igazolta, hogy tudnak ők egy csapatban is játszani, ha akarnak. Az ő kapcsolatuk rendkívül viharos véget ért, de azóta már másképp tekintenek a kísérletre és jóban is vannak.

„Ha valami átalakul már abba, hogy tudunk rajta nevetni, és együtt nevetni, nem egymáson, akkor megérte. Úgyhogy ezt tanácsolom mindenkinek” – fogalmazott Andris.