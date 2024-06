„Gyöngyusz szerelmes lett a csávóba” – már a nászúton mással flörtölt a Házasság első látásra sztárja

Házasság első látásra – Bár a műsor már véget ért, a rajongóknak nem kell lemondaniuk kedvenceikről, ugyanis a héten a Szerencsekerék műsorában próbálnak szerencsét az egykori párosok. Kedd este Csabin és Gyöngyin lesz a sor, hogy próbára tegyék a szerencséjüket, és hát valljuk be, előnyből indulnak, hiszen elég jól ismerik már egymást. Ők voltak ugyanis az egyetlenek, akik a kísérlet után is folytatták a házasságukat, s bár idővel úgy döntöttek, hogy nem megy nekik a közös élet, mégis barátokként váltak el... Most ráadásul egy érdekes történetet is megosztottak a nagyvilággal!

Házasság első látásra - Csabi és Gyöngyi kínos történetet osztott meg (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Csabi elárulta Gyöngyi titkát

A Szerencsekerék forgatásán szóba került a páros nászútja, amiről elsősorban Csabi mesélt büszkén. Már csak azért is, mert a volt feleségéről volt szó, aki a mézeshetek ideje alatt inkább egy másik férfival volt elfoglalva, mintsem a férjével. Bizony... Történt ugyanis, hogy Gyöngyi szemet vetett a túravezetőjükre, s bár Csabival szinte semmit nem akart csinálni, Bálint szavára egyből ugrott.

Gyöngyusz szerelmes lett a csávóba, aki felvitt minket a hegyre. Konkrétan semmit nem akart csinálni, de amikor Bálint kérte, akkor Gyöngyi rögtön mondta, hogy már megy is, akkor leugrik

– ecsetelte a múlt eseményeit Csabi a Szerencsekerékben, ha pedig kíváncsi vagy, hogy nyereménnyel vagy esetleg üres kézzel távozott az egykori házaspár a műsorból, akkor mindenképp tapadj ma este a TV2 képernyőjére!